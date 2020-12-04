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Голодающие в Гватемале

Катастрофический год: ООН поделилась прогнозом на 2021 год

© REUTERS / JOSUE DECAVELE
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1535)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201204/250254224/Katastroficheskiy-god-OON-podelilas-prognozom-na-2021-god.html

Из-за пандемии коронавируса число людей, которые находятся на грани голодной смерти, увеличилось до 270 миллионов.

ТБИЛИСИ, 4 дек – Sputnik. Мир в 2021 году рискует столкнуться с самым масштабным за 75 лет гуманитарным кризисом, сообщил в пятницу руководитель Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли на спецзаседании Генассамблеи ООН.

По его информации, следующий год станет катастрофическим, исходя из того, что происходит на планете сейчас.

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photo: Evgeny Komarovsky / FB
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Бизли подчеркнул, что из-за различных вооруженных конфликтов за последние годы число людей, которые находятся на грани голодной смерти, выросло с 80 до 135 миллионов. При этом из-за пандемии данная цифра увеличилась еще больше – до 270 миллионов.

"Мы потратили 19 триллионов долларов, этих денег не будет, скорее всего, в 2021-м. Происходит экономический спад, потребности увеличились вдвое", – пояснил Бизли.

Он также уточнил, что если удастся собрать средства, мировое сообщество гуманитарный кризис преодолеет.

По последним сведениям ВОЗ, в мире сейчас насчитывается более 63,5 миллиона человек, инфицированных коронавирусом, от COVID-19 скончались почти полтора миллиона.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1535)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, ООН


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