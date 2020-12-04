Катастрофический год: ООН поделилась прогнозом на 2021 год

Из-за пандемии коронавируса число людей, которые находятся на грани голодной смерти, увеличилось до 270 миллионов.

ТБИЛИСИ, 4 дек – Sputnik. Мир в 2021 году рискует столкнуться с самым масштабным за 75 лет гуманитарным кризисом, сообщил в пятницу руководитель Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли на спецзаседании Генассамблеи ООН.

По его информации, следующий год станет катастрофическим, исходя из того, что происходит на планете сейчас.

Бизли подчеркнул, что из-за различных вооруженных конфликтов за последние годы число людей, которые находятся на грани голодной смерти, выросло с 80 до 135 миллионов. При этом из-за пандемии данная цифра увеличилась еще больше – до 270 миллионов.

"Мы потратили 19 триллионов долларов, этих денег не будет, скорее всего, в 2021-м. Происходит экономический спад, потребности увеличились вдвое", – пояснил Бизли.

Он также уточнил, что если удастся собрать средства, мировое сообщество гуманитарный кризис преодолеет.

По последним сведениям ВОЗ, в мире сейчас насчитывается более 63,5 миллиона человек, инфицированных коронавирусом, от COVID-19 скончались почти полтора миллиона.