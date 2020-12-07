На новую мутацию коронавируса не действуют антитела

ТБИЛИСИ, 7 дек - Sputnik. Специалисты Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона нашли мутацию SARS-CoV-2, которая дает ему возможность "ускользать" от распознавания антителами, выработанными для борьбы с инфекцией, сообщает индательство Nature со ссылкой на препринт исследования.

Ученые нанесли на карту все возможные мутации COVID-19, которые могут предотвратить связывание трех моноклональных антител, то есть тех, что созданы в лаборатории и вводятся пациентам в рамках специализированной терапии.

Исследование показало, что некоторые мутации затрагивали белковый сегмент, называемый рецептор-связывающим доменом (RBD), который вирус использует для проникновения в клетки. Одна из таких мутаций маскировала вирус от всего коктейля антител, а некоторые другие ускользали выборочно от одного из трех антител.

Кроме того, исследование показало, что ряд этих изменений широко распространен у зараженных COVID-19, а противостоящая всему набору антител мутация обнаружена в Нидерландах и Дании.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.