Медики порекомендовали отказаться от новогодних корпоративов из-за коронавируса

Но если праздник все же устроили, то лучше выбрать для вечеринки просторное хорошо проветриваемое помещение, в котором люди могли бы свободно перемещаться

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Из-за осложненной эпидемиологической обстановки с COVID-19 в мире от проведения новогодних корпоративов в этом году лучше отказаться – вместо этого можно устроить виртуальную вечеринку с коллегами, считают опрошенные РИА Новости врачи.

"В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки лучше отказаться от проведения новогодних корпоративов. В каких-то регионах есть даже законодательное регулирование, предусматривающее запрет на проведение таких мероприятий", – сказал российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Медик отметил, что неплохой альтернативой традиционному празднику вполне может стать онлайн-вечеринка, когда сотрудники компании, получив подарки на работе, вернутся домой и по видеосвязи устроят праздник вместе с коллегами.

Между тем, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков также порекомендовал отказаться от проведения корпоративов в больших компаниях.

Но, по его мнению, если в компании всех сотрудников тестируют на коронавирус раз в неделю, в ней выявляют контактных лиц, то по факту на праздник соберутся те же самые люди, что каждый день встречаются в офисе. Но даже в этом случае нельзя собираться большими компаниями, подчеркнул Тимаков.

Кроме того, если праздник все же устроили, то следует выбрать для вечеринки большое хорошо проветриваемое помещение, в котором люди могли бы свободно перемещаться, отметил инфекционист.

Еще один вариант, которым можно заменить корпоратив во время пандемии – это версия праздника на улице, поскольку там концентрация вирусных частиц в воздухе будет существенно ниже, чем в помещении. Однако не стоит забывать, что и на улице надо соблюдать социальную дистанцию, добавил Болибок.

Он уточнил, что даже отмечая праздник на открытом пространстве, людям все равно нужно будет помещение, где можно переодеться, погреться или помыть руки, а там риск заражения коронавирусом выше.