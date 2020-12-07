В Индии создали спецгруппу для расследования неизвестной болезни: что о ней известно?

В состав группы вошли три врача, которым поручено отправиться в штат Андхра-Прадеш во вторник утром и представить отчет к вечеру этого дня

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Индийский Минздрав решил создать спецгруппу для детального расследования случаев неизвестного заболевания в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге страны. Об этом говорится в меморандуме министерства, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

"Поручено сообщить об одобрении компетентным органом срочного визита группы правительства в район Восточный Годавари, Андхра-Прадеш, для расследования случая внезапной болезни людей в Элуру и его окрестностях", - говорится в меморандуме министерства.

Сообщается, что в состав группы вошли три медика, которым поручено отправиться в штат Андхра-Прадеш во вторник утром и представить отчет к вечеру этого дня.

200+ people in India were hospitalized for a mysterious disease with reported symptoms like nausea and burning eyes.



None tested positive for viral infections and it is unknown what caused the outbreak in Andhra Pradesh. Officials are investigating for possible contaminations. pic.twitter.com/IuCTlbV2ID — AJ+ (@ajplus) December 7, 2020

​О вспышке неизвестного заболевания на данный момент известно немногое. Она началась в городе и его окрестностях в минувшее воскресенье. В результате один человек погиб и около 300 были госпитализированы. Среди симптомов болезни - головокружение, эпилепсия, внезапные обмороки, пена у рта и дрожь. К настоящему времени в больницах остаются около 150 человек, пять пациентов для проведения расширенного лечения переведены в государственную больницу Виджаявады, второго по величине города штата.

Причину болезни по итогам анализов крови, спинномозговой жидкости и компьютерной томографии мозга пациентов установить пока не удалось. Между тем издание Times of India сообщило, что причиной болезни могли стать токсичные хлорорганические соединения и средства защиты от комаров.

Местные власти также сообщили, что направили в лабораторию судебно-медицинской экспертизы образцы воды, пищи и крови пациентов для установления возбудителя болезни.