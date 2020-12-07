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Медики в защитных костюмах оказывают помощь заразившимся во время пандемии коронавируса в Мумбаи, Индия

В Индии создали спецгруппу для расследования неизвестной болезни: что о ней известно?

© AP Photo / Rafiq Maqbool
Общество
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https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201207/250272776/V-Indii-sozdali-spetsgruppu-dlya-rassledovaniya-neizvestnoy-bolezni-chto-o-ney-izvestno.html

В состав группы вошли три врача, которым поручено отправиться в штат Андхра-Прадеш во вторник утром и представить отчет к вечеру этого дня

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Индийский Минздрав решил создать спецгруппу для детального расследования случаев неизвестного заболевания в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге страны. Об этом говорится в меморандуме министерства, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

"Поручено сообщить об одобрении компетентным органом срочного визита группы правительства в район Восточный Годавари, Андхра-Прадеш, для расследования случая внезапной болезни людей в Элуру и его окрестностях", - говорится в меморандуме министерства.

Сообщается, что в состав группы вошли три медика, которым поручено отправиться в штат Андхра-Прадеш во вторник утром и представить отчет к вечеру этого дня.

​О вспышке неизвестного заболевания на данный момент известно немногое. Она началась в городе и его окрестностях в минувшее воскресенье. В результате один человек погиб и около 300 были госпитализированы. Среди симптомов болезни - головокружение, эпилепсия, внезапные обмороки, пена у рта и дрожь. К настоящему времени в больницах остаются около 150 человек, пять пациентов для проведения расширенного лечения переведены в государственную больницу Виджаявады, второго по величине города штата.

Причину болезни по итогам анализов крови, спинномозговой жидкости и компьютерной томографии мозга пациентов установить пока не удалось. Между тем издание Times of India сообщило, что причиной болезни могли стать токсичные хлорорганические соединения и средства защиты от комаров.

Местные власти также сообщили, что направили в лабораторию судебно-медицинской экспертизы образцы воды, пищи и крови пациентов для установления возбудителя болезни.



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