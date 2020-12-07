В Индии создали спецгруппу для расследования неизвестной болезни: что о ней известно?

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Индийский Минздрав решил создать спецгруппу для детального расследования случаев неизвестного заболевания в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге страны. Об этом говорится в меморандуме министерства, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
"Поручено сообщить об одобрении компетентным органом срочного визита группы правительства в район Восточный Годавари, Андхра-Прадеш, для расследования случая внезапной болезни людей в Элуру и его окрестностях", - говорится в меморандуме министерства.
Сообщается, что в состав группы вошли три медика, которым поручено отправиться в штат Андхра-Прадеш во вторник утром и представить отчет к вечеру этого дня.
200+ people in India were hospitalized for a mysterious disease with reported symptoms like nausea and burning eyes.— AJ+ (@ajplus) December 7, 2020
None tested positive for viral infections and it is unknown what caused the outbreak in Andhra Pradesh. Officials are investigating for possible contaminations. pic.twitter.com/IuCTlbV2ID
О вспышке неизвестного заболевания на данный момент известно немногое. Она началась в городе и его окрестностях в минувшее воскресенье. В результате один человек погиб и около 300 были госпитализированы. Среди симптомов болезни - головокружение, эпилепсия, внезапные обмороки, пена у рта и дрожь. К настоящему времени в больницах остаются около 150 человек, пять пациентов для проведения расширенного лечения переведены в государственную больницу Виджаявады, второго по величине города штата.
Причину болезни по итогам анализов крови, спинномозговой жидкости и компьютерной томографии мозга пациентов установить пока не удалось. Между тем издание Times of India сообщило, что причиной болезни могли стать токсичные хлорорганические соединения и средства защиты от комаров.
Местные власти также сообщили, что направили в лабораторию судебно-медицинской экспертизы образцы воды, пищи и крови пациентов для установления возбудителя болезни.