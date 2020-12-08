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Медики в Лаборатории в Индии

Эксперты ВОЗ приступили к изучению неизвестной болезни в Индии

© AP Photo / Yirmiyan Arthur
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201208/250282285/Eksperty-VOZ-pristupili-k-izucheniyu-neizvestnoy-bolezni-v-Indii.html

По одной из версий причиной болезни могли стать токсичные хлорорганические соединения и средства защиты от комаров

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) присоединились к изучению вместе с властями индийского штата Андхра-Прадеш неизвестной болезни, сообщил РИА Новости представитель организации.

Медики в защитных костюмах оказывают помощь заразившимся во время пандемии коронавируса в Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rafiq Maqbool
В Индии создали спецгруппу для расследования неизвестной болезни: что о ней известно?

Индийский Минздрав заявил о создании спецгруппы, которая будет расследовать случаи неизвестного заболевания в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге страны. "Два медицинских сотрудника ВОЗ, занимающихся эпиднадзором, оказывают поддержку органам здравоохранения штата в проведении исследований", - заявил РИА Новости представитель организации.

На данный момент известно, что правительство штата отправило в эпицентр заражения дополнительно медицинских работников и бригады скорой помощи. К расследованию также присоединяются специалисты ведущих институтов страны.

"Собираются пробы воды и проводятся испытания", - отметил собеседник агентства. Он также подтвердил, что причина болезни пока не известна и выясняется.

Вспышка неизвестного заболевания в городе Элуру и его окрестностях началась в минувшее воскресенье. В результате заболевания скончался один человек, общее же число заболевших превысило 800 человек. Среди симптомов болезни - головокружение, эпилепсия, внезапные обмороки, пена у рта и дрожь.

При этом, местные власти утверждают, что неизвестное заболевание не передается от человека к человеку.

По одной из версий причиной болезни могли стать токсичные хлорорганические соединения и средства защиты от комаров. Местные власти также сообщали, что направили в лабораторию судебно-медицинской экспертизы образцы воды, пищи и крови пациентов для установления возбудителя болезни. 



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