Эксперты ВОЗ приступили к изучению неизвестной болезни в Индии

По одной из версий причиной болезни могли стать токсичные хлорорганические соединения и средства защиты от комаров

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) присоединились к изучению вместе с властями индийского штата Андхра-Прадеш неизвестной болезни, сообщил РИА Новости представитель организации.

Индийский Минздрав заявил о создании спецгруппы, которая будет расследовать случаи неизвестного заболевания в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге страны. "Два медицинских сотрудника ВОЗ, занимающихся эпиднадзором, оказывают поддержку органам здравоохранения штата в проведении исследований", - заявил РИА Новости представитель организации.

На данный момент известно, что правительство штата отправило в эпицентр заражения дополнительно медицинских работников и бригады скорой помощи. К расследованию также присоединяются специалисты ведущих институтов страны.

"Собираются пробы воды и проводятся испытания", - отметил собеседник агентства. Он также подтвердил, что причина болезни пока не известна и выясняется.

Вспышка неизвестного заболевания в городе Элуру и его окрестностях началась в минувшее воскресенье. В результате заболевания скончался один человек, общее же число заболевших превысило 800 человек. Среди симптомов болезни - головокружение, эпилепсия, внезапные обмороки, пена у рта и дрожь.

При этом, местные власти утверждают, что неизвестное заболевание не передается от человека к человеку.

По одной из версий причиной болезни могли стать токсичные хлорорганические соединения и средства защиты от комаров. Местные власти также сообщали, что направили в лабораторию судебно-медицинской экспертизы образцы воды, пищи и крови пациентов для установления возбудителя болезни.