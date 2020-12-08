19:35 08 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9847
  • 100 RUB4.4244
  • USD3.2910
Поиск
Пустые улицы Баку во время пандемии коронавируса COVID 19

Карантинный режим в Азербайджане продлили до 31 января

© photo: AFP 2020 / TOFIK BABAYEV
Общество
Получить короткую ссылку
54 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/08/1d/249313513.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201208/250282300/Karantinnyy-rezhim-v-Azerbaydzhane-prodlili--do-31-yanvarya.html

С 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года в республике будет действовать ужесточенный особый карантинный режим

ТБИЛИСИ, 8 дек - Sputnik. В Азербайджане в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией с COVID-19 особый карантинный режим продлен до 31 января 2021 года, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Медики в Лаборатории в Индии
© AP Photo / Yirmiyan Arthur
Эксперты ВОЗ приступили к изучению неизвестной болезни в Индии

Так, согласно сообщению, с 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года в республике будет действовать ужесточенный особый карантинный режим.

Это значит, что в этот период на территории Азербайджана приостанавливается деятельность сфер и услуг, за исключением определенных соответствующим постановлением Кабинета министров. Что касается оказания услуг клиентам во всех торговых объектах, объектах общепита, кафе, ресторанах и чайных домах, то оно будет осуществляться только в режиме онлайн либо доставки.

При этом на всей территории страны в субботние и воскресные дни ограничения на работу общественного транспорта продлеваются до 06:00 31 января 2021 года. Ограничение на пассажирские перевозки в Бакинском метрополитене также продлевается до 06:00 31 января 2021 года.

С 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года будет ограничено передвижение в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире, Ширване, в Абшеронском районе, а также в районных центрах Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаиллинского районов (за исключением сел и поселков).

ПЦР тестирование на коронавирус у батумской автостанции
© Sputnik / Seyran Baroyan
На пути к стабилизации? – Гамкрелидзе об эпидситуации Грузии

Отмечается, что исключение составляют транспортные средства оперативного и специального назначения, а также грузовые автомобили и транспортные средства Национального агентства по очистке территорий от мин.

В Азербайджане за минувшие сутки зафиксировано 4 387 новых случаев инфицирования коронавирусом (днем ранее - 3086 человек). От осложнения сопутствующих заболеваний скончались 38 пациентов, чье тестирование на коронавирус ранее показало положительный результат.

С конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 154 152 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 93 411 человек вылечились, 1713 скончались.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Специалисты обнаружили точное местоположение капсулы с образцами грунта, взятого японским космическим зондом Хаябуса-2 с поверхности астероида Рюгу
Посадка капсулы с грунтом астероида Рюгу в Австралии – фото
Как ночью дороги в пригородах столицы Грузии очищают от снега - видео
Как ночью дороги в пригородах Тбилиси очищают от снега - видео
Торговля в Грузии продолжает падать на фоне пандемии
Торговля в Грузии продолжает падать на фоне пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться