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Таинственный монолит в Румынии

Шутка или нет: таинственные монолиты обнаружены в Испании и Германии

© photo: AFP 2020 / Robert Iosub
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201208/250282972/Shutka-ili-net-tainstvennye-monolity-obnaruzheny-v-Ispanii-i-Germanii.html

Активно обсуждать появление монолитов начали в ноябре этого года. До этого загадочные сооружения были найдены в Нидерландах, Румынии и США

ТБИЛИСИ, 8 дек - Sputnik. Новый загадочный монолит, похожий на те, которые уже были обнаружены в других странах, найден в Испании, однако он уже упал, а местные власти считает его злой шуткой.

В Калифорнии найден новый монолит – такой же, как в Юте и Румынии. Что происходит?
© video: Ruptly
В Калифорнии найден новый монолит – такой же, как в Юте и Румынии. Что происходит?

Дело в том, что активно обсуждать появление монолитов начали в ноябре этого года в связи с тем, что несколько сверкающих монолитов были обнаружены в США, Германии, Нидерландах,  Румынии и Великобритании.

На этот раз монолит появился близ руин церкви в маленьком городке Айльон (провинция Сеговия, автономное сообщество Кастилия и Леон), сообщает издание Norte de Castilla.

Любопытно, что после этого в испанские СМИ от имени мэрии было отправлено сообщение, что посещать монолит не рекомендуется, так как к объекту приходят "сотни людей" и появление около конструкции может быть "опасно".

Но мэр Айльона Мария Хесус Санс опровергла данную информацию и сказала, что как установка монолита, так и сообщение мэрии - чья-то шутка, а на месте она лично видела лишь пять человек. По ее словам, это очень примитивная конструкция, состоящая из трех металлических листов, неглубоко врытых в землю, и она уже несколько раз падала.

Ранее американская арт-группа The Most Famous Artist заявила, что именно она установила загадочный монолит в пустыне в американском штате Юта.

Таинственный монолит в штате Юта
© photo: AFP 2020
Таинственный монолит в штате Юта

Что касается Германии, то седьмой по счету загадочный серебристый "столб-монолит" распознали в одном из городов немецкой федеральной земли Гессен, передает новостной портал Hessenschau. Объект был обнаружен прохожими на краю пашни в коммуне Зульцбах. По сведениям Hessenschau, внутри монолита находится деревянная конструкция. Больше о его происхождении ничего неизвестно.



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