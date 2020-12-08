Шутка или нет: таинственные монолиты обнаружены в Испании и Германии

Активно обсуждать появление монолитов начали в ноябре этого года. До этого загадочные сооружения были найдены в Нидерландах, Румынии и США

ТБИЛИСИ, 8 дек - Sputnik. Новый загадочный монолит, похожий на те, которые уже были обнаружены в других странах, найден в Испании, однако он уже упал, а местные власти считает его злой шуткой.

Дело в том, что активно обсуждать появление монолитов начали в ноябре этого года в связи с тем, что несколько сверкающих монолитов были обнаружены в США, Германии, Нидерландах, Румынии и Великобритании.

На этот раз монолит появился близ руин церкви в маленьком городке Айльон (провинция Сеговия, автономное сообщество Кастилия и Леон), сообщает издание Norte de Castilla.

Любопытно, что после этого в испанские СМИ от имени мэрии было отправлено сообщение, что посещать монолит не рекомендуется, так как к объекту приходят "сотни людей" и появление около конструкции может быть "опасно".

Но мэр Айльона Мария Хесус Санс опровергла данную информацию и сказала, что как установка монолита, так и сообщение мэрии - чья-то шутка, а на месте она лично видела лишь пять человек. По ее словам, это очень примитивная конструкция, состоящая из трех металлических листов, неглубоко врытых в землю, и она уже несколько раз падала.

Ранее американская арт-группа The Most Famous Artist заявила, что именно она установила загадочный монолит в пустыне в американском штате Юта.

© photo: AFP 2020 Таинственный монолит в штате Юта

Что касается Германии, то седьмой по счету загадочный серебристый "столб-монолит" распознали в одном из городов немецкой федеральной земли Гессен, передает новостной портал Hessenschau. Объект был обнаружен прохожими на краю пашни в коммуне Зульцбах. По сведениям Hessenschau, внутри монолита находится деревянная конструкция. Больше о его происхождении ничего неизвестно.