Ученые обнаружили простой способ снизить смертность среди больных COVID-19

Оказывается, знакомый всем с детства витамин может творить настоящие чудеса. Но специалисты предостерегают заразившихся коронавирусом от самолечения

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Витамин С способен улучшать состояние тяжелобольных COVID-19 пациентов, выяснили ученые. Подробнее об исследовании пишет журнал Nutrients.

Команда экспертов осуществила множество экспериментов, которые доказали снижение смертности у 68 процентов наблюдаемых людей из отделений интенсивной терапии.

Как выяснилось, выводы основаны на результатах более чем ста исследований, включая рандомизированное контролируемое испытание, в ходе которого часть испытуемых получала витамин С, тогда как остальные – стерильную воду из капельницы.

Медики объяснили высокую эффективность витамина С тем, что организм, подхвативший тяжелую инфекцию, начинает расходовать его гораздо быстрее, чем обычно, чтобы поддержать иммунную систему.

Кроме того, в исследовании поясняется, что у большей части ковид-больных, поступающих в отделение интенсивной терапии, наблюдают очень низкий уровень витамина С в крови. При этом специалисты предостерегают заразившихся коронавирусом от самолечения.