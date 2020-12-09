ВОЗ оценила влияние дистанционного обучения на психику детей

Дети и подростки особенно уязвимы к психосоциальным последствиям пандемии COVID-19, и в этом возрасте очень нуждаются во взаимодействии со сверстниками, отметили в организации

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Дистанционная учеба и другие ограничения в период пандемии коронавируса могут негативно отразиться на психическом здоровье детей, но долгосрочные последствия этого влияния еще предстоит изучить, заявил РИА Новости специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сфере психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.

"Некоторые подгруппы населения, такие как дети и подростки, особенно уязвимы к психосоциальным последствиям пандемии COVID-19, поскольку детство и подростковый возраст являются критическими периодами нейробиологического, поведенческого и социального развития. В подростковом возрасте взаимодействие со сверстниками, одобрение сверстников и влияние сверстников особенно важны. Меры по физическому дистанцированию и меры, направленные на сдерживание передачи COVID-19, сокращают возможности детей и подростков взаимодействовать со сверстниками, что может повлиять на психическое здоровье", – сказал Позняк.

Однако, как отмечают в ВОЗ, есть и плюсы. С одной стороны, широкий доступ к цифровым технологиям может смягчить некоторые негативные последствия физического дистанцирования. Молодежь может общаться с друзьями виртуально, к примеру, в видеочатах и продолжать образование онлайн, а долгое пребывание дома расширяет возможности для игр и контактов с родителями, братьями и сестрами.

"С другой стороны, хорошо известно, что социальная коммуникация через Интернет сопряжена с определенными рисками. Долгосрочное воздействие изменений в социальном взаимодействии, вызванных COVID-19, на развитие и психическое здоровье детей и подростков еще предстоит изучить", – пояснил эксперт ВОЗ.