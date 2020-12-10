Сила в стабильности и равенстве: Pantone назвал главные цвета 2021 года

Главными цветами 2021 года по версии Pantone стали спокойный и "сухой" серый, а также искристый и позитивный желтый

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Главными цветами 2021 года по версии представителей "института цвета" Pantone стали серый оттенок Ultimate Grey и желтый цвет Illuminating.

В прошлом году таким цветом стал оттенок Classic Blue. В 2021 году Pantone остановил выбор на довольно предсказуемом сочетании цветов, которые, к слову, уже не раз встречались в коллекциях модных брендов весна-лето 2021. Среди модных предсказателей оказались: Jacquemus, Etro, Givenchy, Prada и другие.

Главными цветами 2021 года по версии Pantone стали спокойный и "сухой" серый, а также искристый и позитивный желтый.

Что касается смысла, который несут главные оттенки 2021, то по словам экспертов, серый оттенок – символ силы, равенства и стабильности, который можно сравнить с цветом камня, который существует много лет. А вот желтый оттенок дарит чувство непрерывности и всегда ассоциируется с надеждой.

Любопытно, что это не первый случай, когда институт выбирает сразу несколько оттенков наступающего года, а не один. Так, в 2016 году ими стали голубовато-сиреневый и нежно-розовый цвета.