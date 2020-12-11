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Медсестра держит в руках ампулу с вакциной от коронавирусной инфекции

Вакцины "Спутник V" и AstraZeneca проверят на совместимость

© photo: Sputnik / George Zmimarev
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1556)
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Sputnik Грузия
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Вакцина AZD1222 и "Спутник V" созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Производитель британской вакцины от коронавируса AstraZeneca приняла решение запустит программу клинических исследований комбинации своего средства с российской вакциной "Спутник V", говорится в Twitter-аккаунте "Спутник V".

"Мы сделали предложение, и AstraZeneca приняла его", – говорится в сообщении в Twitter российского разработчика.

​В конце ноября команда разработчиков вакцины от коронавируса "Спутник V" предлагала британской AstraZeneca при проведении повторных испытаний комбинировать их укол с уколом "Спутник V" для повышения эффективности.

В свою очередь фармкомпания сообщает, что запускает программу клинических исследований комбинации вакцин для профилактики COVID-19. "Компания планирует провести исследования в сотрудничестве с НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций и "Р-Фарм". Комбинации различных вакцин могут стать важным шагом в профилактике COVID-19 за счет усиления иммунного ответа и повышения доступности препаратов", – говорится в сообщении AstraZeneca.

Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
Безопасность и эффективность вакцины "Спутник V" подтвердила независимая экспертиза

Компания указывает, что вакцины AZD1222 (разработана AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом) и "Спутник V" созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации – они являются системой доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека.

"Исследование разных режимов применения вакцин необходимо для того, чтобы оценить возможность создания более гибких программ вакцинации, которые дадут врачам широкий выбор подходов к профилактике заболевания. Комбинации различных вакцин потенциально могут вызвать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ", – отмечается в сообщении.

Клинические исследования комбинированного применения вакцин пройдут с участием добровольцев в возрасте от 18 лет и старше.

"Спутник V" показывает высокую эффективность сам по себе и может также использоваться в комбинации с другими вакцинами. Институт Гамалеи и РФПИ приветствуют совместные клинические исследования с AstraZeneca, в ходе которых будет изучено сочетание вектора аденовируса человека "Спутник V" и вектора вакцины AstraZeneca", – прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, чьи слова приводятся в Twitter.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1556)


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