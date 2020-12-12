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Лотерея

Житель Франции сорвал рекордный джекпот в истории европейских лотерей

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201212/250325617/Zhitel-Frantsii-sorval-rekordnyy-dzhekpot-v-istorii-evropeyskikh-loterey.html

Победитель лотереи пока не обращался за своим выигрышем, на это у него есть 60 дней, иначе розыгрыш аннулируется

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Житель Франции выиграл в международной лотерее EuroMillions 200 миллионов евро, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это рекордный выигрыш для страны и за всю историю существования этой игры в Европе. Предыдущий европейский рекорд установил британец в 2019 году, тогда он выиграл около 190 миллионов евро. Самый большой выигрыш во Франции – 170 миллионов евро в 2012 году.

Лотерея
© CC0 / Pixabay
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"Француз-обладатель лотерейного билета выиграл в пятницу джекпот EuroMillions в размере 200 миллионов евро", – говорится в сообщении на сайте лотереи.

Победитель правильно угадал все пять из 50 чисел – 6, 9, 13, 24 и 41, а также два "счастливых звездных номера" – 3 и 12.

Отмечается, что у обладателя или обладательницы выигрышного билета есть 60 дней на то, чтобы заявить о себе и забрать приз. Представитель оператора лотереи, компании Française des Jeux (FDJ), Изабель Чезари заявила, что победитель "пока" не обратился к ним, он не известен.

Первая лотерея EuroMillions была проведена 13 февраля 2004 года в трех странах: Франции, Испании и Великобритании. В октябре 2004 года к лотерее присоединилось еще шесть стран: Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия. Выигрыши облагаются налогом только в Швейцарии. Один лотерейный билет стоит два с половиной евро. Всего участниками лотереи являются около 200 миллионов человек.

Теги:
Франция


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