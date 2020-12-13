Жители Египта получат китайскую вакцину от коронавируса бесплатно

Более трех тысяч египтян-добровольцев приняли участие в клинических испытаниях китайского препарата Sinopharm

ТБИЛИСИ, 13 дек - Sputnik. Египет получил первую партию вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinopharm.

По словам официального представителя Минздрава Египта Халеда Мугахеда, эффективность вакцины в защите от коронавируса составляет 86%. Ранее порядка трех тысяч египтян-добровольцев приняли участие в клинических испытаниях этого препарата, сообщает РИА Новости.

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В свою очередь, министр информации Египта Усама Хейкаль заявил, что вакцина от коронавируса китайского производства будет бесплатной для египтян.

"Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился бесплатно предоставить египтянам вакцину против коронавируса", - сказал Хейкаль.

Министр сообщил, что первые партии вакцины будут предоставлены группам населения, наиболее подверженным риску заражения. Среди них он назвал врачей, сотрудников больничных отделений, где находятся пациенты с коронавирусом, а также пожилых людей и граждан, для которых заражение вирусом COVID-19 может нести угрозу жизни.

По данным на вечер четверга, в Египте зафиксированы более 120 тысяч случаев заболевания коронавирусом, выздоровели более 104 тысяч человек, скончались 6854 пациента.