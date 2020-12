Жители Египта получат китайскую вакцину от коронавируса бесплатно

ТБИЛИСИ, 13 дек - Sputnik. Египет получил первую партию вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinopharm.

По словам официального представителя Минздрава Египта Халеда Мугахеда, эффективность вакцины в защите от коронавируса составляет 86%. Ранее порядка трех тысяч египтян-добровольцев приняли участие в клинических испытаниях этого препарата, сообщает РИА Новости.