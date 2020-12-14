Российская вакцина от коронавируса будет производиться в Беларуси

По словам вице-премьера, в условиях пандемии в республике уже перепрофилировали некоторые предприятия для выпуска необходимых медпрепаратов

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Беларусь прорабатывает вопрос о закупке вакцины от COVID-19 и организации ее производства, заявил вице-премьер Игорь Петришенко, сообщает Sputnik Беларусь.

"С помощью российских коллег активно работаем и над закупкой вакцины от коронавируса, и над тем, чтобы начать у себя ее производство", – сказал вице-премьер.

photo: press-service of Russian Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing (Rospotrebnadzor) Вторая российская вакцина от коронавируса поступила в гражданский оборот

По его словам, в проекте бюджета-2021 заложено около 50 миллионов рублей на закупку вакцины от коронавируса, чтобы привить около двух миллионов граждан страны.

Вице-премьер подчеркнул, что страна полностью обеспечена всеми необходимыми медикаментами, средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами для борьбы с COVID-19.

"Мы перепрофилировали наши предприятия на выпуск востребованных медпрепаратов, перегруппировали коечный фонд. Выпускаем медицинские маски, респираторы, защитные костюмы, дезинфицирующие средства в достаточном количестве. Мы развернули производство всего необходимого для защиты врачей и пациентов буквально в течение полугода, чтобы не зависеть ни от кого", – заверил Петришенко.

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Напомним, Беларусь стала первой зарубежной страной, в которой стартовали клинические исследования российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Позже стало известно, что пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт вошла в группу людей, которым привили российскую вакцину "Спутник V", сообщив журналистам, что "чувствует себя отлично". Также ранее действие препарата на себе испытал и премьер-министр Беларуси Роман Головченко.