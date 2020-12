Российская вакцина от коронавируса будет производиться в Беларуси

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Беларусь прорабатывает вопрос о закупке вакцины от COVID-19 и организации ее производства, заявил вице-премьер Игорь Петришенко, сообщает Sputnik Беларусь.

"С помощью российских коллег активно работаем и над закупкой вакцины от коронавируса, и над тем, чтобы начать у себя ее производство", – сказал вице-премьер.