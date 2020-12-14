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Сотрудница научно-исследовательской лаборатории готовит препарат

Ученые обнаружили особенность иммунитета, которая осложняет течение COVID

© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1568)
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Исследователи, изучавшие заболевание коронавирусом у различных пациентов, нашли закономерность, которая приводила к аутоиммунным атакам

ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Ученые Йельского университета обнаружили у пациентов с COVID-19 антитела, которые атаковали иммунную систему человека, сообщает издание The Guardian.

Найденные "аутоантитела" поражали различные жизненно важные органы в организме заболевших коронавирусом нового типа. Тестирование выявило закономерность между высоким уровнем подобных антител в крови и тяжелым течением болезни.

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© photo: Sputnik / Илья Питалев
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"У пациентов с COVID-19 вырабатываются аутоантитела, которые фактически мешают иммунному ответу против вируса. Поскольку антитела могут сохраняться в течение длительного времени, вполне вероятно, что они могут способствовать развитию заболеваний, вызванных длительным COVID", — считает иммунобиолог Аарон Ринг.

Далее британские ученые также выяснили, что такие антитела имеются в небольшом количестве в крови других участников исследования, которые избежали заражения. При этом у тех, кто переболел коронавирусом, отмечено "резкое увеличение реактивности аутоантител".

В проекте исследования приняли участие до 200 человек, в том числе и врачи, с разной степенью тяжести течения болезни, однако сами результаты пока не прошли через научное рецензирование.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1568)


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