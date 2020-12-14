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Какое животное будет символом 2021 года? Восточный гороскоп

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Общество
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До Нового года осталось чуть больше двух недель, соответственно многих интересует, год какого животного по восточному гороскопу наступает в 2021 году

Каждый год в восточном гороскопе имеет своего хозяина, заручившись покровительством которого можно надеяться на благополучие и удачу в Новом году.

Установка новогоднего освещения в центре грузинской столицы. Проспект Руставели
© Sputnik / STRINGER
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Какое животное будет символом 2021 года, интересует даже тех, кто скептично относится к гороскопам – с приближением Нового года они выясняют, как угодить символу предстоящего года, чтобы он был удачным.

Sputnik Грузия, принимая во внимание интерес читателей, рассказывает, какое животное станет символом нового 2021 года по восточному гороскопу. Вы узнаете, как обеспечить себе благосклонность покровителя можно только зная его предпочтения и вкусы.

Какое животное будет символом года?

Каждый год, по восточному гороскопу, проходит под покровительством определенного животного - символом нового 2021 года будет Бык. Кроме животного, год имеет свой цвет и стихию - в 2021-м стихией будет метал, а основным цветом – белый.

Итак, символом нового 2021 года по восточному гороскопу станет Белый Металлический Бык, который начнет править 12 февраля.

Девушки во время прогулки на одной из улиц Киева
© photo: Sputnik / STRINGER
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Символ нового 2021 года по восточному гороскопу истинный труженик – животное обладает трудолюбием, решимостью, усердием, честностью, высокими амбициями, поэтому все старания и усилия честных и трудолюбивых людей будут вознаграждены, они смогут подняться по карьерной лестнице или открыть собственное дело.

Успех и славу символ года обещает творческим людям – умные и способные смогут легко достигнуть поставленных целей.

Бык бережливое и экономное животное – символ года по восточному гороскопу любит простоту и доступность, никогда не делает что-либо просто так и всегда получает хорошее вознаграждение и финансовую прибыль. Соответственно, у бережливых людей, знающих счет деньгам, будут расти финансовые возможности.

Успеха в год Быка добьются те, кто настойчив и не отступает перед трудностями. Это время трудоголиков, надежных, как скала, а также прирожденных лидеров, которые мыслят стратегически и заботятся о своем окружении, но, вместе с тем, достаточно требовательны и порой непреклонны.

Благополучный период в 2021 году наступит в бизнесе и финансах. Это время, когда можно существенно повысить благосостояние. Однако придется много работать, а не только говорить красивые слова.

Столица Грузии готовится к празднованию Нового года - видео
© Sputnik / STRINGER
Столица Грузии готовится к празднованию Нового года - видео

Год хорош для приобретения новых навыков, обучения. Все, что будет заложено в этот период, принесет удвоенные плоды. Но идти к успеху придется медленной дорогой.

Год быка также подходит для строительства дома или семьи - брак, заключенный 2021 год, будет благополучным и долгим. По восточному гороскопу, год Быка станет отличным временем для рождения ребенка.

Бык ценит серьезные чувства и надежных партнеров, а не мимолетные романы, его расположение можно заслужить только конкретными действиями.

Для Белого Металлического Быка в 2021 году, в целом, на первом месте будут семья и работа.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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