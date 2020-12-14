Ученые назвали лучшую диету для защиты от COVID-19

Эта диета способствует распространению клеток, которые обладают иммуномодулирующей и противовоспалительной активностью

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Кетогенная диета — низкоуглеводный рацион с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков — способна снизить риски заражения коронавирусом, а в случае инфицирования даже защитить от тяжелой формы, пишет со ссылкой на исследование ученых Times of India.

Эксперты отмечают, что малое содержание углеводов в рационе снижает процент жира и "плохого" холестерина в организме, а также стабилизирует уровень сахара в крови.

Как выяснилось, проведенные эксперименты показали, что подобная диета повышает уровень кетоновых тел в плазме, контролирующих в организме окислительный стресс и оказывающих противовоспалительное действие.

Кроме того, исследователи пояснили, что кетогенная диета способствует распространению клеток, несущих рецептор Т-лимфоцитов и обладающих иммуномодулирующей и противовоспалительной активностью.

"Такой режим питания может улучшить функционирование адаптивных иммунных клеток и снизить риск, связанный с COVID-19", — говорится в исследовании.