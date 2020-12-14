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Накрытый стол в одном из тбилисских ресторанов

Ученые назвали лучшую диету для защиты от COVID-19

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1570)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201214/250338611/Uchenye-nazvali-luchshuyu-dietu-dlya-zaschity-ot-COVID-19.html

Эта диета способствует распространению клеток, которые обладают иммуномодулирующей и противовоспалительной активностью

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Кетогенная диета — низкоуглеводный рацион с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков — способна снизить риски заражения коронавирусом, а в случае инфицирования даже защитить от тяжелой формы, пишет со ссылкой на исследование ученых Times of India.

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© AP Photo / Francois Mori
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Эксперты отмечают, что малое содержание углеводов в рационе снижает процент жира и "плохого" холестерина в организме, а также стабилизирует уровень сахара в крови.

Как выяснилось, проведенные эксперименты показали, что подобная диета повышает уровень кетоновых тел в плазме, контролирующих в организме окислительный стресс и оказывающих противовоспалительное действие.

Кроме того, исследователи пояснили, что кетогенная диета способствует распространению клеток, несущих рецептор Т-лимфоцитов и обладающих иммуномодулирующей и противовоспалительной активностью.

"Такой режим питания может улучшить функционирование адаптивных иммунных клеток и снизить риск, связанный с COVID-19", — говорится в исследовании.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1570)


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