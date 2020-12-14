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Черника

"Суперпродукты": что есть, чтобы защитить организм от болезней?

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201214/250338719/Superprodukty-chto-est-chtoby-zaschitit-organizm-ot-bolezney.html

В десятку "суперпродуктов" также вошли лосось, облепиха, шпинат, фисташки, авокадо, овес и клубника

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Киноа, черника и брокколи вошли в топ "супрепродуктов", который пользователь китайского портала Sohu назвал наиболее полезными для здоровья человека.

Накрытый стол в одном из тбилисских ресторанов
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Возглавляет список "супрепродуктов" хлебная зерновая культура киноа. Эта крупа богата большим содержанием белка, аминокислот, кальция, железа, магния, калия и других микроэлементов. Кроме того, киноа является источником Омега-3 жирных кислот, которые необходимы для укрепления сердечно-сосудистой системы.

На второй строчке - черника. Она полезна витаминами А, В и Е, а также антиоксидантами, защищающими клетки мозга и улучшающими память. Тем не менее ягоду рекомендуется употреблять с осторожностью из-за высокого содержания сахара и повышенной кислотности.

Третье место - у брокколи. У этого представителя капустных разнообразный состав питательных веществ, среди которых минералы, витамин С, каротин, фосфор, железо, калий и марганец. Помимо этого, брокколи содержит фермент сульфорафан, способный нейтрализовать канцерогены.

"В то же время брокколи — отличный источник клетчатки, она значительно уменьшает всасывание глюкозы в желудочно-кишечном тракте, а затем снижает уровень глюкозы в крови, что полезно для людей, страдающих сахарным диабетом", — говорится в публикации.

В десятку "суперпродуктов" также вошли лосось, облепиха, шпинат, фисташки, авокадо, овес и клубника.



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