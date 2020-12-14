"Суперпродукты": что есть, чтобы защитить организм от болезней?

В десятку "суперпродуктов" также вошли лосось, облепиха, шпинат, фисташки, авокадо, овес и клубника

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Киноа, черника и брокколи вошли в топ "супрепродуктов", который пользователь китайского портала Sohu назвал наиболее полезными для здоровья человека.

Возглавляет список "супрепродуктов" хлебная зерновая культура киноа. Эта крупа богата большим содержанием белка, аминокислот, кальция, железа, магния, калия и других микроэлементов. Кроме того, киноа является источником Омега-3 жирных кислот, которые необходимы для укрепления сердечно-сосудистой системы.

На второй строчке - черника. Она полезна витаминами А, В и Е, а также антиоксидантами, защищающими клетки мозга и улучшающими память. Тем не менее ягоду рекомендуется употреблять с осторожностью из-за высокого содержания сахара и повышенной кислотности.

Третье место - у брокколи. У этого представителя капустных разнообразный состав питательных веществ, среди которых минералы, витамин С, каротин, фосфор, железо, калий и марганец. Помимо этого, брокколи содержит фермент сульфорафан, способный нейтрализовать канцерогены.

"В то же время брокколи — отличный источник клетчатки, она значительно уменьшает всасывание глюкозы в желудочно-кишечном тракте, а затем снижает уровень глюкозы в крови, что полезно для людей, страдающих сахарным диабетом", — говорится в публикации.

В десятку "суперпродуктов" также вошли лосось, облепиха, шпинат, фисташки, авокадо, овес и клубника.