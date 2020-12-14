Вакцина "Спутник V" эффективна при тяжелых случаях COVID-19 на 100%

ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Эффективность вакцины "Спутник V" российского производства против тяжелых случаев COVID-19 составляет 100%, сообщили в понедельник ее разработчики.

Первую в мире вакцину для борьбы с COVID-19, разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи, Минздрав РФ зарегистрировал в августе. Препарат "Спутник V" создан на платформе аденовирусных векторов человека, является безопасным, эффективным и не имеет долгосрочных негативных последствий.

"Эффективность вакцины "Спутник V" против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составила 100%. Среди подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжелых случаев, в то время как в группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев зафиксировано не было", – говорится в сообщении.

Данные исследований научный коллектив Института Гамалеи опубликует в одном из ведущих международных медицинских журналов. Они также будут являться основанием для подачи заявок на ускоренную регистрацию вакцины в других государствах.