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Российская вакцина от коронавируса Спутник V

Вакцина "Спутник V" эффективна при тяжелых случаях COVID-19 на 100%

© photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1571)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201214/250339178/Vaktsina-Sputnik-V-effektivna-pri-tyazhelykh-sluchayakh-COVID-19-na-100.html

Данные исследований научный коллектив Института Гамалеи опубликует в одном из ведущих международных медицинских журналов

ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Эффективность вакцины "Спутник V" российского производства против тяжелых случаев COVID-19 составляет 100%, сообщили в понедельник ее разработчики.

Первую в мире вакцину для борьбы с COVID-19, разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи, Минздрав РФ зарегистрировал в августе. Препарат "Спутник V" создан на платформе аденовирусных векторов человека, является безопасным, эффективным и не имеет долгосрочных негативных последствий.

Шприц с вакциной против COVID-19
© photo: Sputnik / Илья Питалев
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"Эффективность вакцины "Спутник V" против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составила 100%. Среди подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжелых случаев, в то время как в группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев зафиксировано не было", – говорится в сообщении.

Данные исследований научный коллектив Института Гамалеи опубликует в одном из ведущих международных медицинских журналов. Они также будут являться основанием для подачи заявок на ускоренную регистрацию вакцины в других государствах.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1571)


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