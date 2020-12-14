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Пандемия коронавируса COVID - 19. Жители Лондона, Великобритания, в масках

В Лондоне из-за коронавируса ужестрочили ограничения

© AP Photo / Matt Dunham
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1571)
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Национальный локдаун в стране завершился 2 декабря, после чего был введен средний уровень ограничений, но почти сразу в столице начало расти число заболевших

ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Лондон в среду будет переведен на жесткий уровень ограничений в связи с увеличивающимися случаями заражения коронавирусом, об этом в понедельник сообщил глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок во время выступления в парламенте.

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© AP Photo / Nariman El-Mofty
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Национальный локдаун в стране завершился 2 декабря, после чего был введен средний уровень ограничений, но почти сразу в столице начало расти число заболевших COVID-19. В одном из районов – Гринвиче – уже закрыли все школы.

Теперь же столица возвращается к более серьезным ограничениям – кафе и рестораны смогут работать только на вынос и доставку, болельщикам запретят доступ на стадионы, театры закроют. В парках введут "правило шести" – там разрешено встречаться не более чем шести горожанам при условии соблюдения социальной дистанции.

До жесткого локдауна еще не дошло, поэтому магазины, салоны красоты и парикмахерские будут работать.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1571)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Лондон


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