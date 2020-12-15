В Британии обнаружили новый вариант коронавируса: насколько он опасен?

Новая мутация, безусловно, представляет опасность, как и ее предшественник, однако у ученых нет достаточных оснований полагать, что она может приводить к тяжелому течению заболевания

ТБИЛИСИ, 15 дек - Sputnik. В Британии ученые-генетики нашли новый вариант коронавируса – он распространяется быстрее уже известных типов, сообщил глава Минздрава королевства Мэтт Хэнкок, выступая в палате общин.

Отмечается, что новый вариант "может быть связан с быстрым распространением на юго-востоке Англии", отметил Хэнкок.

Зарегистрированы уже около тысячи заражений новым типом вируса в 60 разных районах на юге Англии и их количество быстро растет.

При этом, министр пояснил, что у специалистов нет весомых оснований полагать, что новая мутация вируса способна приводить к тяжелому течению заболевания. Также нет оснований считать, что новый тип вируса не будет реагировать на уже производимую вакцину от COVID-19.

"ВОЗ проинформирована (о новом типе вируса)... В последние месяцы подобные варианты коронавируса обнаруживались в других странах Европы", – заключил министр.