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Клетка коронавируса под микроскопом

В Британии обнаружили новый вариант коронавируса: насколько он опасен?

© photo: AFP 2020 / HANDOUT
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1575)
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https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201215/250342453/V-Britanii-obnaruzhili-novyy-variant-koronavirusa-naskolko-on-opasen.html

Новая мутация, безусловно, представляет опасность, как и ее предшественник, однако у ученых нет достаточных оснований полагать, что она может приводить к тяжелому течению заболевания

ТБИЛИСИ, 15 дек - Sputnik. В Британии ученые-генетики нашли новый вариант коронавируса – он распространяется быстрее уже известных типов, сообщил глава Минздрава королевства Мэтт Хэнкок, выступая в палате общин.

Ситуация в мире в связи с коронавирусом
© REUTERS / KEVIN FOGARTY
Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 15 декабря

Отмечается, что новый вариант "может быть связан с быстрым распространением на юго-востоке Англии", отметил Хэнкок.

Зарегистрированы уже около тысячи заражений новым типом вируса в 60 разных районах на юге Англии и их количество быстро растет.

При этом, министр пояснил, что у специалистов нет весомых оснований полагать, что новая мутация вируса способна приводить к тяжелому течению заболевания. Также нет оснований считать, что новый тип вируса не будет реагировать на уже производимую вакцину от COVID-19.

"ВОЗ проинформирована (о новом типе вируса)... В последние месяцы подобные варианты коронавируса обнаруживались в других странах Европы", – заключил министр.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1575)


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