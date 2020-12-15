Почему опасно спать рядом со смартфоном? Мнение врача

Наиболее чувствительны к электромагнитным радиочастотным полям дети, беременные, люди с нарушениями со стороны сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем

ТБИЛИСИ, 15 дек - Sputnik. Почему опасно спать рядом с гаджетами и какие проблемы со здоровьем могут возникнуть у тех, кто не расстается со смартфоном ни на минуту? На этот вопрос ответила российский врач-невролог "СМ-Клиника" Мария Игнатова.

По словам медика, радиочастотное излучение, которое имеется у смартфонов и других гаджетов, способно поглощаться тканями тела человека и может оказывать на его здоровье негативное влияние.

"По данным некоторых исследований, радиочастотное излучение смартфонов увеличивает риск развития бесплодия, раковых заболеваний, неврологических и психических расстройств", – рассказала агентству "Прайм" врач.

При этом есть и наиболее чувствительная к электромагнитным радиочастотным полям категория людей. Это дети, беременные, люди с нарушениями со стороны сердечно-сосудистой, нервной, иммунной систем.

Особенно опасно для здоровья как взрослых, так и детей использовать смартфоны в ночное время суток.

"Синий свет экрана телефона негативно влияет на глаза, биологические ритмы, вызывает бессонницу, головные боли, снижение работоспособности, нарушения памяти и провоцирует возникновение дистрофических заболеваний глаз", – объяснила Игнатова.

Кроме того, врач добавила, что зависимым от смартфона стоит держать его на достаточном удалении от места сна и отдыха, не подключенным к электросети. Однако, вместе со всем этим достоверных данных о влиянии радиочастотного излучения смартфонов на организм человека на сегодняшний день нет, подчеркивает невролог.