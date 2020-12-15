Турция на новогодние праздники вводит круглосуточный коммендатский час

Пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика, заявил глава Минздрава страны

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники, с 21.00 31 декабря до 5.00 4 января, передает РИА Новости.

"На заседании кабинета министров было принято решение установить комендантский час с девяти вечера 31 декабря до пяти утра 4 января", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Ранее Эрдоган объявил о новых ограничительных мерах из-за роста числа случаев коронавируса в стране. Бани, сауны, бассейны, спортзалы со вторника приостановили работу, в торговые центры пропускают определенное число посетителей и только по цифровому коду. Комендантский час действует с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Ранее в стране была приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос.

Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последних двух недель в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.

"Сегодня выявлено 29 617 новых случаев COVID-19. Умерли 229 больных, с начала пандемии - 16 646. В тяжелом состоянии находятся 5 980 больных", - говорится в сводке турецкого Минздрава.