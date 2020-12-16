Медики назвали самый опасный аксессуар Деда Мороза в 2020 году

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Ватная борода – именно эта составляющая праздничного наряда Деда Мороза во время эпидемии COVID-19 может стать наиболее опасным аксессуаром, так что при встрече с главным новогодним персонажем лучше не подпускать его слишком близко. Так считают опрошенные РИА Новости врачи.

"Костюмированные метаморфозы простых граждан в сказочных героев – в нынешние новогодние праздники весьма сомнительная радость. Очень многие элементы карнавальных костюмов сегодня могут представлять угрозу для окружающих. "Борода из ваты", красный тулуп и уютные варежки Деда Мороза – привычные атрибуты главного героя новолетия – сегодня могут стать бомбой замедленного действия, ведь коронавирус способен жить на ткани и в сходных материалах", – сказала врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.

При этом на продолжительность жизни клеток коронавируса на ткани влияют разные факторы, в первую очередь – тип и фактура материала, а также условия окружающей среды. "Срок жизни вируса может составлять от четырех часов до одной недели", – пояснила врач.

К примеру, на хлопке, из-за его пористости и воздушности, жидкость высыхает быстрее, а значит срок жизни COVID-19 весьма недолог. А вот на коже, полиэстере, виниле, любой другой синтетике – значительно дольше, подчеркнула специалист. При этом гладкие материалы можно протереть раствором для дезинфекции, тогда как ситец или рогожа впитают жидкость, распределив ее неравномерно внутри себя.

"Важно понимать, что для коронавируса благоприятна влажная среда, при высыхании он погибает. Поэтому, встретив слегка запотевшего Деда Мороза в торговом центре, не спешите кидаться ему в объятия", – рекомендует Ненастина.

Что касается таких вещей, как как головной убор, маскарадная маска, костюм, то они должны быть сугубо индивидуальными, уверен доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.

"Надо понимать, что сегодня эти вещи должны быть индивидуальными. Рекомендую помнить, что пользоваться чужими головными уборами, маскарадными масками, костюмами небезопасно. Эти вещи должны быть исключительно личными, их не нужно никому передавать", – говорит специалист.

Это объясняется тем, добавила профессор, что не всегда человек может знать о своем заражении и, пользуясь личными вещами других людей, он рискует передать им вирус.

Кроме того, многое зависит от такого понятия, как инфицирующая доза вируса, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. "Речь также идет о величине инфицирующей дозы вируса. В непроветриваемых и тесных помещениях он будет распространяться намного быстрее", – сказал Жемчугов.

Логически возникает вопрос: насколько велика вероятность заразиться коронавирусом при передаче друг другу новогодних аксессуаров, например, бороды Деда Мороза, маскарадных масок, головных уборов?

На это врач ответил: "Вероятность большая, делать этого точно не стоит. Прикладывая эти предметы ко рту и глазам, люди рискуют через слизистую получить заражающую дозу вируса".