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Эпидемия коронавируса - мужчина в маске на улице общается в соцсетях

Влияет ли COVID-19 на развитие бесплодия у мужчин? Мнение эксперта

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1581)
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https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201216/250359140/Vliyaet-li-COVID-19-na-razvitie-besplodiya-u-muzhchin-Mnenie-eksperta.html

Опасения относительно того, что коронавирус вызывает бесплодие у мужчин, давно обсуждаются в научных кругах

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Доказательств того, что COVID-19 влияет на развитие бесплодия у мужчин, на данный момент нет, заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ профессор Лейла Адамян.

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© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn
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"На сегодняшний день нет доказательств того, что непосредственно коронавирусная инфекция влияет на сперматогенез, гаметогенез и на развитие бесплодия", - сказала Адамян в эфире канала "Россия 24".

Медик пояснила, что ученые знакомы с коронавирусом нового типа не так давно, поэтому пока сказать достоверно, влияет ли он на репродуктивную систему, невозможно. Эту тему планируется в деталях изучить.

По словам Адамян, на женщин, которые перенесли коронавирус и намерены беременеть, COVID-19 не влияет. Осложнение может дать только общее тяжелое состояние, которое было во время болезни и воспалительный синдром.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1581)


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