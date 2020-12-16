Влияет ли COVID-19 на развитие бесплодия у мужчин? Мнение эксперта

Опасения относительно того, что коронавирус вызывает бесплодие у мужчин, давно обсуждаются в научных кругах

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Доказательств того, что COVID-19 влияет на развитие бесплодия у мужчин, на данный момент нет, заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ профессор Лейла Адамян.

"На сегодняшний день нет доказательств того, что непосредственно коронавирусная инфекция влияет на сперматогенез, гаметогенез и на развитие бесплодия", - сказала Адамян в эфире канала "Россия 24".

Медик пояснила, что ученые знакомы с коронавирусом нового типа не так давно, поэтому пока сказать достоверно, влияет ли он на репродуктивную систему, невозможно. Эту тему планируется в деталях изучить.

По словам Адамян, на женщин, которые перенесли коронавирус и намерены беременеть, COVID-19 не влияет. Осложнение может дать только общее тяжелое состояние, которое было во время болезни и воспалительный синдром.