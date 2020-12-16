Ученые подсчитали, скольким людям в мире не хватит вакцины от COVID-19

Это обстоятельство будет связано с ограничениями производственных мощностей, сложностями логистики и отсутствием средств на закупку вакцины у бедных стран

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Практически четверть населения планеты может остаться без доступа к вакцине против COVID-19 в будущем году, пишет РИА Новости.

К такому шокирующему выводу пришла группа ученых из США и Китая. По их расчетам, это связано с ограничениями производственных мощностей, сложностями вопросов логистики и отсутствием средств на закупку вакцины у бедных стран. Результаты исследований опубликованы в двух статьях в журнале BMJ (статья 1, статья 2).

По оценкам ученых, на сегодня 3,7 миллиарда человек, или 68 процентов взрослого населения планеты, хотели бы получить вакцину от COVID-19. Исследователи из Школы общественного здравоохранения Блумберга Университета Джонса Хопкинса изучили предварительные заказы на вакцины, поступившие от разных стран.

Выяснилось, что на период к 15 ноября 2020 года были заявлены заказы в общей сложности на 7,48 миллиарда доз или 3,76 миллиарда курсов вакцины против COVID-19 от 13 производителей, проходящих клинические испытания.

Между тем чуть более половины этих доз — а именно 51 процент — будут доставлены в страны с высоким уровнем доходов, в которых проживает 14 процентов населения мира. То есть остальным странам, с низким и средним уровнем дохода, остается менее половины доз, несмотря на то, что жители этих странах составляют более 85 процентов населения Земли.

Однако чтобы получить и эту часть, бедные страны должны будут каким-то образом заплатить за вакцины. Как будет реализован этот процесс, во многом зависит от того, согласятся ли страны с высоким уровнем доходов делиться тем, что они закупают, и будут ли США и Россия участвовать в глобально скоординированных усилиях.

Специалисты рассчитали, что если все вакцины-кандидаты будут успешно масштабированы, общая прогнозируемая производственная мощность составит 5,96 миллиарда курсов к концу 2021 года при стоимости от 6 до 74 долларов за курс.

Хотя даже если всем производителям вакцин удастся достичь максимальной производственной мощности и богатые страны поделятся с бедными, до 2022 года по крайней мере четверть населения мира так и не получит доступа к вакцине.

При этом эксперты предупреждают, что вакцины будет так же сложно доставить, как и разработать.

Что касается второго исследования, то ученые определили целевые группы населения, которым потребуются вакцины. Это нужно для того, чтобы разработать стратегии справедливого и равноправного распределения по всему миру.

"Различия в размере целевых групп населения внутри и между регионами подчеркивают неустойчивый баланс между спросом на вакцины и их предложением, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов, не имеющих достаточного потенциала для удовлетворения внутренней потребности", — пишут авторы статьи.

Эксперты поясняют: многое будет зависеть от стратегии вакцинации и ее основных задач, выбранных для каждого отдельного государства или региона, например, поддержание основных медицинских услуг, сокращение тяжелой формы COVID-19 или прекращение передачи вируса.

Ученые надеются, что развитые страны будут производить закупки через механизм COVAX — инициативу, которая предусматривает инвестирование части поступающих денег в вакцины для более бедных стран.