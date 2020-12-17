Он размером в авиалайнер: что за астероид приближается к Земле?

В Наса отмечают, ближайшая точка траектории полета небесного тела к Земле будет находится на расстоянии 6,97 млн км

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Эксперты американского Нацуправления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявили о том, что к Земле приближается астероид размером с авиалайнер.

По расчетам астрономов, он пройдет ближайшую точку от нашей планеты 18 декабря.

Отмечается, что его расчетный диаметр составляет от 26 до 52 метров. При этом ближайшая точка траектории полета небесного тела к Земле будет находится на расстоянии 6,97 миллиона километров.

Что касается скорости астероида, то в этой точке она составит около 7,65 километра в секунду.

Примечательно, что в этот же день рядом с Землей пройдет еще один астероид меньшего размера. Его расчетный диаметр составит от 5,3 метра до 12 метров, а максимальная точка сближения с Землей составит около 791 тысячи километров.