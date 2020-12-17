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Астероид

Он размером в авиалайнер: что за астероид приближается к Земле?

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201217/250372523/On-razmerom-v-avialayner-chto-za-asteroid-priblizhaetsya-k-Zemle.html

В Наса отмечают, ближайшая точка траектории полета небесного тела к Земле будет находится на расстоянии 6,97 млн км

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Эксперты американского Нацуправления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявили о том, что к Земле приближается астероид размером с авиалайнер.

Планета Земля, съемка со спутника
© CC0 / Pixabay
NASA сообщило о приближении к Земле пяти астероидов

По расчетам астрономов, он пройдет ближайшую точку от нашей планеты 18 декабря.

Отмечается, что его расчетный диаметр составляет от 26 до 52 метров. При этом ближайшая точка траектории полета небесного тела к Земле будет находится на расстоянии 6,97 миллиона километров.

Что касается скорости астероида, то в этой точке она составит около 7,65 километра в секунду.

Примечательно, что в этот же день рядом с Землей пройдет еще один астероид меньшего размера. Его расчетный диаметр составит от 5,3 метра до 12 метров, а максимальная точка сближения с Землей составит около 791 тысячи километров.



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