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Президент Франции Эммануэль Макрон

Коронавирус выявили у президента Франции Эммануэля Макрона

© AP Photo / Roman Koksarov
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1590)
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Супруга французского президента Брижит Макрон также уйдет на самоизоляцию, хотя симптомов коронавируса у нее нет

ТБИЛИСИ, 17 дек - Sputnik. У президента Франции Эммануэля Макрона диагностирован коронавирус, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

"У президента республики сегодня обнаружен положительный результат на COVID-19", – говорится в сообщении. Уточняется, что президенту Франции был сделан тест RTPCR, который делают при появлении первых симптомов.

Он уйдет на самоизоляцию на неделю, но продолжит исполнять свои обязанности дистанционно. Супруга французского президента Брижит также уйдет на самоизоляцию, хотя симптомов у нее нет. 

Тест на СOVID-19 премьер-министра Франции Жана Кастекса показал отрицательный результат. Накануне он подтвердил, что кампания по вакцинации от COVID-19 может начаться в стране в последнюю неделю декабря, если сложатся все необходимые условия.

Франция заказала 200 миллионов доз вакцин, что позволит провести вакцинацию 100 миллионов человек. Для проведения вакцинации необходимо сделать две инъекции.

На утро 17 декабря во Франции с начала пандемии зафиксировано 2,4 миллиона случая заражения коронавирусом COVID-19, скончался 59 361 человек, летальность составляет 2,46%. Полностью вылечили от вируса 180 311 человек, восстановление составляет 7.48%. Франция занимает 5 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1590)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Франция, Эммануэль Макрон


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