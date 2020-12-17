Общенациональный карантин вводится в Польше после Рождества

Во время карантина будет запрещена работа гостиниц, которые ранее могли принимать гостей, путешествующих по служебной необходимости

ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. Власти Польши с 28 декабря вводят общенациональный карантин для борьбы с коронавирусом, заявил на пресс-конференции в четверг министр здравоохранения Адам Недзельский, сообщает Sputnik Беларусь.

"С 28 декабря до 17 января мы вводим национальный карантин", – сказал он.

По словам министра, в этот период будет запрещена работа гостиниц, которые ранее могли принимать гостей, путешествующих по служебной необходимости. Запрещается также работа горнолыжных склонов.

Кроме этого, польские власти вводят комендантский час с 21:00 31 декабря до 06:00 1 января, сообщил Минздрав.

На 17 декабря в Польше зафиксировано 1 171 854 случая заражения коронавирусом COVID-19, скончалось 24 345 человек, летальность составляет 2.08 %. Полностью вылечили от вируса 903 349 человек, восстановление составляет 77.09%. Польша занимает 14 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши ввело достаточно жесткие меры по борьбе с коронавирусом. Вся территория Польши теперь отнесена к "красной" зоне распространения COVID-19. Закрыты рестораны, бары, кафе. Они могут работать только навынос. Все школьники перешли на дистанционное обучение. Детям и подросткам запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых с 08:00 до 16:00. Запрещены собрания более пяти человек за исключением людей, проживающих вместе. Маски обязательны, в том числе на улице.