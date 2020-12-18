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Прохожие в масках. Церемония зажжения огней на главной новогодней елке Грузии на проспекте Руставели

В чем встречать Новый год Быка 2021: цвета одежды и украшений

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Новый год 2021 (12)
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Sputnik Грузия
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Приближается Новый год. Каждый год по восточному календарю имеет своего покровителя-животного: полноправным хозяином в 2021-м будет Белый Металлический Бык

В чем встречать Новый год Быка, какого цвета одежду надеть и украшения, чтобы покровитель наступающего года проявлял к вам благосклонность – вопрос, который в преддверии праздника интересует всех, а не только страстных поклонников моды.

Sputnik Грузия рассказывает, в одежде какого цвета встречать Новый год Быка и какие украшения подобрать к образу, чтобы обеспечить себе расположение покровителя-животного в течение последующих 12 месяцев.

В чем встречать Новый год Быка?

Вопрос, в чем встречать Новый год Быка, для многих имеет очень важное значение. При выборе новогодней одежды, как советуют астрологи, нужно учесть предпочтения хозяина года в цветовой гамме, чтобы заслужить его расположение.

Металлические быки
© CC0 / Pixabay
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В каком цвете встречать Новый год Быка, можно догадаться и без подсказки – это вся палитра серого и белого. Причем выбрать цвет одежды, как рекомендуют астрологи, нужно в зависимости от того, что вы желаете больше всего получить в наступающем году.

Те, кто хочет встретить в Новый год Быка любовь, должен отдать предпочтение серебристому цвету, кто мечтает подняться по карьерной лестнице – может выбрать все оттенки серого, а охотники за удачей и достатком – должны облачиться в белоснежный цвет.

Быку также по нраву все оттенки золотого и желтого, а еще фиолетовый, синий, зеленый и голубой цвета. Уместны молочный, бежевый, коричневый, песочный тон, схожие с цветом натуральной бычьей кожи, а также бурый и бордовый цвет.

А вот от одежды красного цвета и "хищных" принтов в Новый год Быка лучше отказаться, чтобы не раздражать покровителя года. Пусть эти наряды пока повесят в гардеробе.

Какую одежду надеть?

Учесть характер хозяина года нужно не только при выборе цвета, но и фасона одежды – слишком короткие и откровенные наряды могут консервативному Быку не понравится.

Подарок на Новый год
© CC0 / Pixabay
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Хозяину 2021 года по нраву золотая середина, где нарядность гармонирует со сдержанностью, а элегантность с комфортом. Соответственно, тем, кто хочет получить в новом году его покровительство, придется постараться.

Белый Металлический Бык – своенравен и требователен, он любит роскошь, но без вычурности. Модницы смело могут выбрать коктейльные и вечерние мерцающие платья золотистого и серебристого цвета – один из самых трендовых вариантов. Это прекрасный способ выглядеть блестяще и в полном соответствии с рекомендациями астрологов.

Идеальным вариантом для встречи Нового года Быка станут брючный костюм или комбинезон из качественной и нарядной ткани. Любительницы юбок смогут остановить свой выбор на плиссированных, пышных, летящих юбках, украшенных бантом или ремнем. Быку понравятся свободные атласные или шелковые блузы с широкими рукавами, не сковывающие движения.

Асимметрия остается в моде, так что платье или блузка на одно плечо способно занять достойное место в новогоднем гардеробе. В тренде необычные модели – с интересным разрезом на спине, блестящими вставками или воланами. Такую креативность хозяин года обязательно оценит.

Для торжества в кругу друзей и семьи также подойдут: платья-свитера, платье-кимоно, с объемными рукавами-буфами, сарафаны пижамного стиля с кардиганом или блейзером, платья рубашечного кроя с отворотами на рукавах.

Естественно, все эти рекомендации больше адресованы к прекрасной половине человечества. Но эффектно и креативно выглядеть в Новый год хочется и мужчинам.

Новогодняя иллюминация на площади Свободы. Импровизированная елка - огромная светящаяся гирлянда на статуе Святого Георгия
© Sputnik / STRINGER
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Мужчины, чтобы угодить хозяину года, в новогоднюю ночь могут надеть элегантный костюм сдержанного цвета – черный, серый, темно-синий, бежевый или светло-коричневый. Белоснежная рубашка, галстук с узором или бабочка будут выглядеть на Новый год вполне креативно.

Хозяин года не ограничивает мужчин в выборе одежды. На вечеринку с друзьями можно пойти в стиле кэжуал – надеть светлые брюки или джинсы с пиджаком, а вот в семейном кругу можно слегка расслабиться – подойдут вязанный свитер и брюки, подходящего цвета.

В целом, встречать Новый год Быка как мужчины, так и женщины могут в чем пожелают и чувствуют себя удобно, а с помощью украшений и аксессуаров смогут сделать свой новогодний образ ярче.

Украшения и аксессуары

Наряд на Новый год Быка без правильно подобранных украшений и аксессуаров будет неполным, но при составлении новогоднего гардероба не следует забывать об умеренности.

Дополнить вечерний наряд модниц сумеют лакированные туфли или босоножки с металлическим декором. Для костюма с блестками и стразами используют аксессуары с матовой фактурой. Сумочки и туфли из бархата станут удачным дополнением глянцевых тканей.

Девушка рапаковывает новогодний подарок
© CC0 / Pixabay
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Аксессуары с камнями подойдут для одежды в спокойных тонах, небольшие клатчи на длинной цепочке – безукоризненный выбор для праздничного выхода. Мягкая сумочка на фермуаре идеально подойдет к вечернему платью.

В тренде и компактные сумочки необычной конфигурации: в виде шара, бочонка или тубуса.

Ювелирные украшения – важная деталь новогоднего наряда. Белый Металлический Бык оценит изделия с крупными камнями и массивными цепочками. Только украшения следует подбирать с учетом стилистики ансамбля.

Мужчины из украшений могут надеть серебряные запонки, металлические часы или бабочку, сшитую из бархата или парчи.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Новый год 2021 (12)


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