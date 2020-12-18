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Туристы в масках во время пандемии коронавируса COVID 19 на улицах Анкары Турция

В Турции зафиксирован очередной антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

© AP Photo / Burhan Ozbilici
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1595)
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Sputnik Грузия
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В последние дни в Турции впервые за два месяца уменьшается число новых случаев коронавируса и больных в тяжелом состоянии

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 26 410, умерли 246 человек, это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные Минздрава страны.

Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В первую половину декабря в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.

  • Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники, с 21.00 31 декабря до 05.00 4 января. Ранее комендантский час действовал с 21.00 до 05.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 05.00 понедельника.

"Сегодня выявлено 26 410 новых случаев COVID-19. Умерли 246 больных, с начала пандемии - 17 610. В тяжелом состоянии находятся 5707 больных", - говорится в сводке турецкого Минздрава.

Несмотря на максимальное с начала пандемии число умерших за сутки, в последние дни в Турции впервые за два месяца уменьшается число новых случаев коронавируса и больных в тяжелом состоянии.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1595)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Турция


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