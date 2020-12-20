Граждан Грузии предупредили о жестких ограничениях в Лондоне

В связи с ростом числа инфицированных и с появлением нового варианта вируса премьер Великобритании был вынужден пойти на "отмену Рождества" в Лондоне и на юго-востоке страны

ТБИЛИСИ, 20 дек - Sputnik. Посольство Грузии в Великобритании распространило обращение к своим гражданам в связи со стремительным распространением в Англии новой разновидности коронавируса.

Как говорится в заявлении диппредставительства, в связи с увеличением числа случаев заболевания коронавирусом, с 20 декабря в Лондоне, а также в некоторых частях юго-востока и востока Англии будет запущена новая система Tier Four четвертого уровня ковидограничений.

В связи с ростом числа инфицированных и с появлением нового варианта вируса премьер Великобритании Борис Джонсон был вынужден пойти на "отмену Рождества" в Лондоне и на юго-востоке страны и на введение дополнительных ограничений в более благополучных районах.

"Люди, живущие в этих регионах, должны оставаться дома. Исключение составляет переезд с целью получения образования или проезд до рабочего места", - говорится в заявлении.

Закрываются все виды торговых и образовательных учреждений, а также развлекательные учреждения, салоны красоты, спортзалы, косметические студии. Работодателей призывают максимально перевести сотрудников на дистанционную работу из дома.

Жители региона не могут покидать четвертую зону, где действуют ограничения, и не могут выезжать за пределы указанной зоны.

Людям, живущим в этом районе, запрещено на Рождество посещать родственников или близких, проживающих в регионах, где действуют первые три уровня ковидограничений.

Коронавирус в Великобритании с начала пандемии подтвердился у 2 004 219 человек, умерли 67 075 заболевших. За последние сутки число выявленных случаев COVID-19 выросло на 27 052, умерли 534 человека.

Запрет касается въезда и выезда из зоны с четвертым уровнем ограничений, где проживает около трети населения Англии.

Ограничения будут пересмотрены 30 декабря, говорится в сообщении посольства.

В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что новый тип коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.