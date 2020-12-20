Страны Европы прекратили авиасообщение с Великобританией

В Британии ранее подтвердили, что новый штамм COVID-19, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности

ТБИЛИСИ, 20 дек – Sputnik. Решение приостановить авиационное сообщение с Великобританией приняли власти Нидерландов, Бельгии, Германии, Австрии, Франции, Италии, Болгарии и Ирландии, сообщает Sputnik Беларусь.

Данное решение связано с сообщениями о распространении на юго-востоке Англии нового, более заразного штамма коронавируса. Помимо авиаперелотов, Бельгия также прервала железнодорожное сообщение с Лондоном через Евротоннель.

Австрия решила ввести запрет на прилет пассажирских самолетов из Великобритании из-за обнаружения в этой стране мутации коронавируса, а Чехия – обязательный 10-дневный карантин для прибывающих из Великобритании.

Болгария приостановила полеты между странами на полтора месяца – с полуночи 21 декабря до 31 января. Закрыть свою границу с Великобританией решила Ирландия: с полуночи 21 декабря вводится 48-часовой запрет на въезд в Ирландию из Великобритании, ограничения коснутся не только авиасообщения, но и морского транспорта.

В России решение о возможной приостановке авиасообщения с Великобританией пока не принято, в Беларуси – тоже. Из Минска в Лондон самолеты "Белавиа" летают каждый день по два, а в некоторые дни – и три раза в сутки (есть прямые рейсы, с пересадкой в Варшаве и Париже).

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Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.