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Аэропорт Хитроу в Лондоне

Страны Европы прекратили авиасообщение с Великобританией

© photo: Sputnik / Владимир Сергеев
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1600)
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https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201220/250403779/Strany-Evropy-prekratili-aviasoobschenie-s-Velikobritaniey.html

В Британии ранее подтвердили, что новый штамм COVID-19, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности

ТБИЛИСИ, 20 дек – Sputnik. Решение приостановить авиационное сообщение с Великобританией приняли власти Нидерландов, Бельгии, Германии, Австрии, Франции, Италии, Болгарии и Ирландии, сообщает Sputnik Беларусь.

Данное решение связано с сообщениями о распространении на юго-востоке Англии нового, более заразного штамма коронавируса. Помимо авиаперелотов, Бельгия также прервала железнодорожное сообщение с Лондоном через Евротоннель.

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© photo: AFP 2020 / OLI SCARFF
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Австрия решила ввести запрет на прилет пассажирских самолетов из Великобритании из-за обнаружения в этой стране мутации коронавируса, а Чехия – обязательный 10-дневный карантин для прибывающих из Великобритании.

Болгария приостановила полеты между странами на полтора месяца – с полуночи 21 декабря до 31 января. Закрыть свою границу с Великобританией решила Ирландия: с полуночи 21 декабря вводится 48-часовой запрет на въезд в Ирландию из Великобритании, ограничения коснутся не только авиасообщения, но и морского транспорта.

В России решение о возможной приостановке авиасообщения с Великобританией пока не принято, в Беларуси – тоже. Из Минска в Лондон самолеты "Белавиа" летают каждый день по два, а в некоторые дни – и три раза в сутки (есть прямые рейсы, с пересадкой в Варшаве и Париже).

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Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1600)
Теги:
Евросоюз, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Великобритания


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