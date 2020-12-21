Минздрав Великобритании: ситуация с коронавирусом в стране вышла из-под контроля

Усиленные меры могут длиться в течение нескольких месяцев, до тех пор, пока не будет внедрена вакцина, считает министр

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Ситуация с новым вариантом коронавируса "вышла из-под контроля" властей, заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Ранее глава Минздрава страны сообщил о новом варианте COVID-19. По словам специалистов, этот штамм может быть на 70% заразнее обычного. При этом пока нет оснований считать, что данная мутация SARS-CoV-2 более смертоносна.

"Новый штамм COVID-19 вышел из-под контроля, и люди должны вести себя так, как будто у них уже есть вирус, особенно в районах Англии с самым высоким уровнем ограничений", – сказал чиновник в эфире Sky News.

По его словам, новый вариант коронавируса распространяется слишком стремительно, и поэтому, хотя все с нетерпением ждут Рождества, правительству пришлось действовать решительно.

Хэнкок предположил, что усиленные меры могут длиться в течение нескольких месяцев, до тех пор, пока не будет внедрена вакцина.

"Это смертельная инфекция, которую нам нужно было держать под контролем, однако новая мутация COVID-19 усложнила задачу", – отметил он.

Из-за быстрого роста заражений новым типом коронавируса в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели самый высокий уровень ограничений. Многие страны мира приостановили авиасообщение с Великобританией.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за минувшие сутки выросло на 35 928, что почти на 9 тысяч больше, чем накануне. Умерли 326 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 040 147 человек, умер 67 401 заболевший.