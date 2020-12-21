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Лазерная коррекция зрения

Ученые обнаружили, что COVID может привести к потере зрения

© CC0 / Pixabay
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1605)
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Sputnik Грузия
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Симптомами этой инфекции могут быть покраснение, боль, выделения из глаза, отек век и снижение зрения

ТБИЛИСИ, 21 дек – Sputnik. Ученые выяснили, что COVID-19 cпособен привести к редкой инфекции, которая вызывает потерю зрения. Об этом пишет Knowridge Science Report.

Группа ученых из Университета Хофстра в Хемпстеде, штат Нью-Йорк, провели исследование в одной из клиник Нью-Йорка. Оказалось, что у трех пациентов больных COVID-19, развился кератит – воспаление роговицы. Cледом на этом фоне развился эндофтальмит – это гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока.

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© AP Photo / Matt Dunham
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По мнению врачей, наличие трех случаев эндофтальмита за такое короткое время является чрезвычайно редким явлением. И, так как все они были связаны с коронавирусом нового типа, нужно новое исследование, отмечают специалисты.

Отмечается, что из трех пациентов один умер от COVID-19, другому пришлось удалить глаз, а третий – потерял зрение. При этом всем участникам наблюдений было больше 60 лет.

По словам медиков, эндофтальмит встречается очень редко, но может быть вызван вирусом. Симптомами инфекции могут быть покраснение, боль, выделения из глаза, отек век и снижение зрения.

Более того, переход кератита в эндофтальмит – довольно редкое явление. Другое исследование показало только 27 случаев за 15 лет, когда у пациента развился эндофтальмит, вызванный кератитом.

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Между тем ученые признают, что кератит был связан с COVID-19, однако на данный момент очень мало информации, позволяющей предположить, что заболевание возникло именно из-за коронавируса.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1605)


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