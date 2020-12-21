Эксперты назвали самые востребованные профессии 2021 года

Из-за тренда на переквалификацию и быстрый вход в профессию крайне полезными навыками станут адаптивность и гибкость

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Наиболее востребованными специальностями у российских работодателей в будущем году станут медработники, специалисты IT-сферы и продавцы, которые быстро умеют осваивать новые навыки. К этому выводу пришли эксперты сервисов Работа.ру и "СберИндекс", пишет РИА Новости.

Кроме этого, в 2021 году ожидается спрос на фармацевтов, а также водителей, комплектовщиков, курьеров, сборщиков и логистов, полагают эксперты.

Одним из основных трендов следующих лет станет готовность непрерывного обучения. "Из-за тренда на переквалификацию и быстрый вход в профессию крайне полезными навыками станут адаптивность и гибкость", – пояснили авторы исследования.

Эксперты в качестве примера привели школьных учителей, которым пришлось срочно осваивать программы для видеозвонков и групповых конференций, организовывать проверку домашних заданий онлайн.

Еще два важных навыка, связанные со всеобщим переходом в цифровую сферу, – компьютерная грамотность (знание офисных программ и приложений) и знание основ кибербезопасности, отмечается в исследовании.

Оказалось, что в 2020 году наиболее актуальными вакансиями в Москве стали водитель такси, укладчик и комплектовщик. Что касается северной столицы, то в Санкт-Петербурге работодатели чаще всего искали грузчиков, уборщиц и укладчиков.

В Нижнем Новгороде и Саратове самыми популярными специальностями стали укладчики, педагоги дополнительного образования, а также преподаватели математики. Вместе с тем, в 2020 году по отношению к 2019 году зафиксирован рост вакансий для студентов (плюс 24 процента).

"Среди работодателей в 2020 году вырос также интерес к кандидатам на полный рабочий день (плюс 64 процента по сравнению с 2019 годом) и снизилось количество вакансий с вахтовым методом работы (на 51 процент) и со сменным графиком (на 28 процентов)", – отмечается в докладе.

При этом в целом же число предложений от работодателей в России в этом году сократилось на 26 процентов по сравнению с 2019 годом, объявлений от соискателей – на девять процентов.