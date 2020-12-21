Чем может быть опасен COVID-19 для женщин? В Британии рассказали о последствиях

Нарушение менструального цикла, как оказалось, стало одним из самых неприятных последствий коронавируса нового типа у женщин по всему миру

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Перенесшие коронавирус нового типа жительницы Британии рассказали о таком неприятном последствии заболевания, как преждевременная менопауза, пишет Daily Mail.

К примеру, одна из переболевших – Дон Найт из Сомерсета – перенесла коронавирус в марте, когда вернулась из поездки в Таиланд. Болезнь затянулась на несколько недель и помимо привычных симптомов, у 46-летней женщины не наступили критические дни.

"Мои симптомы COVID-19 были настолько ужасными и продолжались месяцами, из-за чего я с трудом могла вставать с дивана, поэтому отсутствие месячных было наименьшей из моих проблем", – говорит собеседница издания.

Так симптомы инфекционного заболевания затянулись на несколько месяцев. Женщина чувствовала слабость, спутанность сознания – привычные признаки "затяжного COVID-19".

В начале лета она пошла к врачу после того, как почувствовала обострение симптомов – у нее участился пульс и появился жар в руках и ногах. Анализ крови показал, что уровень репродуктивных гормонов пациентки – эстрогена, прогестерона и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) – был на "постменопаузальном" уровне.

Врач констатировал, что у Дон прошла менопауза. Женщина была сильно удивлена, так не имела никаких предпосылок к этому.

Похожий случай был у 47-летней Анны Марии Грив из Шоттса. Она перенесла коронавирус в марте. Среди симптомов был кашель, затрудненное дыхание и потеря вкуса и обоняния, а спустя месяц у нее не наступили месячные, хотя всего год назад она была беременна. При этом симптомы COVID-19 у нее сохраняются уже несколько месяцев.

"У меня нет выбора, кроме как смириться с концом моей фертильности. Но у меня не было времени на подготовку", – сказала британка.

Как рассказала основательница одного из Facebook-сообществ пациентов с коронавирусом Клэр Хасти, по всему миру у женщин с COVID-19 отмечались нарушения менструального цикла.

"У некоторых длительные симптомы COVID усилились во время менструации", – пояснила она.

Врач-терапевт, который специализируется на проблемах женского здоровья, Луиза Ньюсон пояснила, что подобные симптомы затяжного ковида, как головокружение, быстрая утомляемость и спутанность сознания, характерны и для менопаузы, что может означать наличие связи между этими явлениями.

"Наиболее распространенная группа людей, страдающих длительным COVID-19, – это люди в возрасте 50 лет, поэтому менопауза или перименопауза могут быть их симптомами", – сказала она.

Медик отмечает необходимость выяснить, вызваны ли эти явления вирусом из-за поражения яичников, защитной реакцией организма на возникшую угрозу здоровью, или менопауза наступила вовремя.