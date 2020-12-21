В Беларуси выдали регистрационное удостоверение российской вакцине от COVID-19

Беларусь стала первой после России страной, в которой прошли клинические испытания препарата, призванного предупредить коронавирус

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Первую в мире зарегистрированную вакцину от COVID-19 теперь допустят к реализации в Беларуси, сообщил министр здравоохранения страны Дмитрий Пиневич, передает Sputnik Беларусь.

Препарат "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак) разработан и произведен в НИЦЭМ им. Гамалеи. Российский Минздрав зарегистрировал вакцину в августе первым в мире.

"По договоренностям двух глав государств мы стали первой страной, которая приняла участие в клинических испытаниях вакцины "Спутник V". Сегодня мы можем официально заявить, что, по имеющимся на сегодняшний день данным, вакцина безопасна и эффективна, серьезных или непредвиденных побочных эффектов выявлено не было", - сообщил глава Минздрава.

Теперь официально: "Спутник V" зарегистрировали

Информацию о препарате подали в национальный Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении еще в ноябре.

"По результатам процедуры государственной регистрации Минздрав выдал регистрационное удостоверение, после чего вакцина "Спутник V" может быть допущена к реализации и медицинскому применению на территории Республики Беларусь", - заявил Пиневич.

Испытания "Спутника V" в Беларуси

Белорусы смогли протестировать вакцину одними из первых. На четырех клинических базах сто человек получили уколы: части группы вводили настоящий препарат, другим - плацебо. В числе испытуемых был премьер-министр Беларуси Роман Головченко, он сообщил, что чувствует себя хорошо. Проверила эффект от вакцины и пресс-секретарь президента страны Наталья Эйсмонт, причем сделала она это "в боевых условиях" красной зоны.

Вакцина состоит из двух компонентов, их вводят с перерывом в три недели. Перед каждым уколом все испытуемые сдавали тест на коронавирус, у двух из ста обнаружился COVID-19, поэтому вторую прививку им не делали.

"У вакцинированных людей вырабатывается устойчивый, гуморальный и клеточный иммунный ответ. Это обеспечивается за счет использования двух разных векторов, доставляющих препарат и, одновременно, решающих проблему возможного нейтрализующего эффекта при второй инъекции", - говорится в сообщении ведомства.

Всего испытания препарата длятся примерно полгода: от 166 до 194 дней после получения пациентом первой прививки.