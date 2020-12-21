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Штаб Интерпол в Сингапуре

Начало вакцинации повлечет за собой всплеск преступности - глава Интерпола

photo: courtesy of Interpol
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201221/250410453/Nachalo-vaktsinatsii-povlechet-za-soboy-vsplesk-prestupnosti---glava-Interpola-.html

Генсек организации назвал вакцину "жидким золотом 2021 года" и предупредил, что мафия и другие преступные организации уже подготовились к этому событию

ТБИЛИСИ, 21 дек – Sputnik. Всплеск криминальной активности в ходе поставок вакцин от коронавируса прогнозирует генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, пишет РИА Новости.

Российская вакцина от коронавируса Спутник V
© photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Вакцина – это жидкое золото 2021 года ("жидким золотом" обычно называют нефть по аналогии с русским "черное золотое" - ред.). Это самое драгоценное, что будет распределяться в грядущем году. Мафия и другие преступные организации уже подготовились к этому. С появлением вакцин преступность серьезно вырастет. Мы будем наблюдать кражи, взломы хранилищ, нападения на транспорт с вакцинами, коррупция по многих местах будет свирепствовать, чтобы быстрее получить доступ к ценному материалу. Еще до регистрации вакцин преступники распространяли фальшивые вакцины", - заявил он изданию Wirtschaftswoche.

Эпидемия коронавируса в целом дала преступникам новые возможности и повлекла за собой "пандемию преступности", считает глава организации.

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"Такого явления за свою долгую полицейскую карьеру я не видел: вирус распространяется из Азии на все континенты, а за ним следует волна криминала, так сказать, параллельная пандемия преступлений. Преступные группировки с первых минут начали обдумывать, как сделать кассу на COVID-19. Вместо того, чтобы как прежде, например, фальсифицировать медикаменты, они моментально переключились на фальшивые средства дезинфекции, якобы противовирусные препараты и низкопробные маски. После того, как в марте мы начали координировать операцию 90 стран против производственного пиратства, мы выявили к настоящему моменту фальшивые защитные медицинские материалы на сумму в 15 миллионов долларов", - заявил Шток.

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© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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Как отмечается, особенно часто злоумышленники используют возможности современных средств связи. К примеру, традиционный способ мошенничества, который называют "трюком с внуком", когда злоумышленники звонят пожилым жертвам, представляясь родственниками, якобы попавшими в беду, и просят перечислить деньги или передать их через сообщника, в ходе пандемии "приспособился" под пандемию, и пожилым людям звонят "родственники", которые якобы попали в больницу после заражения коронавирусом. Переход на "дистанционку" тоже дает новые возможности злоумышленникам, говорит Шток.

"Плохо защищенные персональные компьютеры открывают для киберпреступников возможность внедриться в сети компаний. Если государства в ходе вызванного пандемией кризиса предлагают свободную от бюрократии финансовую помощь через интернет-порталы, это тоже привлекает криминал", - заявил он.

Шток пояснил, что злоумышленники используют для этого украденные идентификационные данные, перенаправляют тех, кто планирует подать заявку на помощь, на фальшивые сайты.



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