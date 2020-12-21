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Заставки на экранах новых смартфонов компании Apple в магазине re:Store

Аналитики назвали самый популярный 5G-смартфон

© photo: Sputnik / Evgeniy Biyatov
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201221/250412670/Analitiki-nazvali-samyy-populyarnyy-5G-smartfon.html

Мировые продажи трубок, поддерживающих новую технологию, подсчитали аналитики Counterpoint Technology Market Research

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. В преддверии Нового года iPhone 12 возглавил рейтинг наиболее популярных 5G-смартфонов 2020 года. Мировые продажи трубок, поддерживающих новую технологию, подсчитали аналитики Counterpoint Technology Market Research, пишет РИА Новости.

Смартфон в постели
© CC0 / Pixabay
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По статистике по октябрь 2020 года iPhone 12 занял 16 процентов рынка смартфонов, работающих в мобильных сетях пятого поколения. На втором месте тоже оказался iPhone 12 с приставкой Pro (8 процентов).

Лидерство рейтинга утратил Samsung Galaxy Note 20 Ultra, который оказался на третьем месте с 4 процентами. Уже за ним следуют, каждый с 3 процентами — Huawei Nova 7 5G, Huawei P40 5G и Oppo A72 5G.

Аналитики уверены, что и по итогам 2020 года iPhone 12 окажется наиболее продаваемым устройством с 5G. Отдельно подчеркивается, что все смартфоны этого поколения от Apple, вне зависимости от того, есть ли поддержка этого стандарта связи в стране или нет, поставляются с 5G-модемом.



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