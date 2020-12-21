Что это за новый "британский" штамм? Ученые рассказали о мутации коронавируса

Все мутации, а их было несколько, либо не закрепились, либо не влияют на распространение вируса, а главное — на утяжеление течения заболевания, считают эксперты

ТБИЛИСИ, 21 дек – Sputnik. Нашумевший новый "британский" штамм коронавируса - это очередная мутация, которая имеет нейтральный характер и появилась в начале ноября. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Все РНК-геномные вирусы, чтобы выжить и закрепиться в популяции человеческой, должны мутировать. И это очередная мутация, которая <...> имеет прежде всего эпидемиологическое значение для того, чтобы служить в качестве маркера за распространением того или иного штамма", — сказал он в эфире канала "Россия 24".

При этом Горелов отметил, что информация о большей заразности нового варианта коронавируса "официально не подтверждена".

"Все мутации, а их было порядка трех процентов в геноме коронавируса, либо не закрепились, либо не влияют на распространение инфекции, а самое главное — на утяжеление течения заболевания", — пояснил он.

Впервые о новом штамме COVID-19 неделю назад сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок. По его словам, он распространяется быстрее, чем другие варианты вируса, это подтвердил и британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам. Как рассказали в ВОЗ, эту мутацию обнаружили также в Нидерландах, Дании и Австралии.

Несмотря на то, что в Англии заявляют, что новый штамм коронавируса может быть на 70% заразнее обычного, пока нет доказательств его высокой опасности с точки зрения смертности и госпитализации или сведений о том, что он иначе реагирует на вакцины. Между тем ряд стран объявили о приостановке авиасообщения с Британией.