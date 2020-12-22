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Пандемия коронавируса COVID - 19. Жители Лондона, Великобритания, в масках

Иммунолог призвал не бояться мутаций коронавируса

© AP Photo / Matt Dunham
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201222/250418083/Immunolog-prizval-ne-boyatsya-mutatsiy-koronavirusa.html

О новой мутации, обнаруженной в Великобритании и быстро распространяющейся по разным странам, уже неделю говорит весь мир

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Новая мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, вряд ли значительно изменила свойства вируса, и об эффективности вакцин против нового штамма говорить пока рано, считает иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса Ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун.

Пандемия коронавируса COVID 19 - жители Японии в масках
© AP Photo / Koji Sasahara
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"Нет пока достаточной научной информации. Все, что мы слышим, – это из СМИ. До сих пор неоднократно говорилось, что вирус мутирует, это естественный процесс. Вопрос в том, насколько серьезны эти изменения в геноме. Они происходят абсолютно постоянно. Честно говоря, учитывая все эти слухи, не думаю, что это значительно. Мы почти год с этим вирусом живем, произошла, наверное, тысяча мутаций, и до сих пор они значительно не изменили вирус", – сказал профессор Беркун в интервью РИА Новости.

Между тем уже зарегистрированные в разных странах прививки, по мнению врача, вполне могут оказаться действенными против нового штамма коронавируса. Но даже если изменения в геноме вируса настолько значительны, что вакцины не будут достаточно эффективны, их можно будет доработать в короткий срок.

"Даже если будет существенное изменение, которое повлияет на эффективность прививки, то, я думаю, сегодняшние ведущие технологии – и фирмы Pfizer и Moderna – они позволяют так же быстро изменить и саму прививку. Если все изменится довольно существенно, то легко можно будет изменить и саму прививку. Но я думаю, еще рано об этом говорить. Не надо впадать в панику. Мне кажется, это еще один слух и не слишком значительное изменение", – заключил собеседник агентства.

В Великобритании выявили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. 19 декабря британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. На фоне этой новости власти ряда стран объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.

Тем временем в понедельник в ВОЗ заявили, что пока не располагают доказательствами, что новая мутация коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания.



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