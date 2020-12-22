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Гора Кесе в центре Кушадасы

Власти Турции запретили новогодние вечеринки в отелях страны

© CC BY-SA 4.0 / Coderenius / Kuşadası (cropped image)
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1614)
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До 4 января в стране действует комендантский час - туристы смогут жить в гостиницах, но проведение мероприятий там запрещено

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. В отелях Турции запрещены все развлекательные новогодние программы. На такой шаг власти страны пошли в связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.

"Поскольку массовые мероприятия противоречат ограничительным мерам, в новогоднюю ночь в отелях запрещается проведение новогодних развлекательных программ, танцев. С 22.00 31 декабря по 5.00 4 января запрещается исполнение и трансляция музыки в ресторанах, холлах и других общих помещениях отелей", - говорится в документе, который МВД Турции направило во все провинции страны.

Обработка улиц в Стамбуле, Турция, во время пандемии коронавируса COVID 19
© AP Photo / Omer Kuscu
Турция на новогодние праздники вводит круглосуточный комендантский час

В период действия комендантского часа туристам также запрещается собираться большими группами.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники, с 21.00 31 декабря до 05.00 4 января. Ранее комендантский час действовал с 21.00 до 05.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 05.00 понедельника. В стране приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос.

По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусной инфекцией в Турции заразились 2 043 704 человека, от вызванных вирусом осложнений скончался 18 351 житель страны.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1614)
Теги:
Новый год, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Турция


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