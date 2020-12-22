В России обнаружили 1,4 тысячи мутаций коронавируса

"Британского" штамма коронавируса в России не обнаружено, а разработанные вакцины будут от него эффективны

ТБИЛИСИ, 22 дек – Sputnik. В России обнаружено 1424 мутации коронавируса, но "британской" мутации COVID-19 не найдено, передает РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в научный вирусологии и биотехнологии центр "Вектор" поступило более пяти тысяч биологических образцов со всех регионов России. В общей сложности ученые выявили 1424 мутации коронавируса. Штамма N150Y, который недавно обнаружили в Великобритании, среди них нет. Попова пояснила, что "британская" мутация коронавируса связана со спайковым белком – "белком шипов". Именно он отвечает за присоединение вируса к клеткам восприимчивого организма.

Говоря про российские вакцины, Анна Попова уверена, что они будут эффективны. Роспотребнадзор запросил новый вариант вируса по линии ВОЗ и напрямую через Великобританию, чтобы проверить, как будут работать вакцины.

"Мы посмотрели, как это может сказаться на эффективности вакцин. Вчерашнее заявление института Гамалеи и вчерашнее подтверждение института "Вектор" свидетельствуют о том, что на эффективность вакцины против мутировавших штаммов ситуация не окажет влияние никоим образом. Вакцины остаются эффективными", - заверила Попова.

В Институте эпидемиологии также разрабатывают специальную тест-систему для выявления новой мутации коронавируса.

Власти Великобритании на прошлой неделе сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса, который на 70% более заразный, чем нынешний. Многие страны решили ограничить полеты в Великобританию и ввели карантин (или и вовсе запретили въезд) для приезжающих из Великобритании. Беларусь, несмотря на новый тип вируса, авиасообщение с Лондоном не прекратила.

Глава британского Минздрава заявил, что "ситуация вышла из под контроля", а жители Лондона стали массово покидать столицу из-за жесткого локдауна.

ВОЗ пока не подтвердила, что новый вирус более смертоностный и тяжелый, но находится в тесном контакте с Великобританией и другими странами.

Сейчас "британская" мутация коронавируса обнаружена в Нидерландах, Дании и Австралии.