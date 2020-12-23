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Продажа новогодних украшений на рынке в столице Грузии

Медики назвали новогодние подарки, через которые быстрее передается COVID-19

© Sputnik / Natia Kvartskhava
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201223/250428751/Mediki-nazvali-novogodnie-podarki-cherez-kotorye-bystree-peredaetsya-COVID-19.html

Практически любая поверхность может содержать болезнетворные микроорганизмы, поэтому в праздники люди должны не расслабляться, а удвоить бдительность и соблюдение норм безопасности

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Новый год может таить за собой не только праздничное настроение, но и дополнительный риск заражения коронавирусом, а переносчиком COVID-19 может стать довольно обширный список игрушек, подарков и новогодних аксессуаров.

Певец Мишо Сулухия
photo: Misho Suluhia / FB
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Как считают опрошенные РИА Новости врачи: например, на картонных поверхностях вирус способен сохраняться до суток, а на пластиковых и металлических – до трех дней.

"Практически любая поверхность может содержать болезнетворные микроорганизмы. Вирус Sars-CoV-2, который становится причиной болезни COVID-19, может жить на деньгах, на картонных поверхностях он сохраняется до 24 часов, а на пластиковых и металлических – до трех дней", – сказала врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.

С учетом этого, отмечает Ненастина, внушительный перечень игрушек, подарков и новогодних безделушек может стать переносчиком опасного вируса. Кроме этого, бактерии часто процветают в теплой влажной среде, создаваемой одеждой и постельным бельем. Коронавирус же дольше живет на твердых поверхностях, включая пластик и нержавеющую сталь.

"Поэтому при выборе подарков в торговых центрах необходимо обязательно быть в масках и одноразовых перчатках", – советует Ненастина.

По приходе с улицы домой обработать приобретенные вещи дезинфицирующим средством настоятельно рекомендует доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Если какие-то подарки, я думаю, что проще их вынести на балкон на какое-то время, а если овощи и фрукты – просто хорошо помыть проточной водой", – говорит медик.



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