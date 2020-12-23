Гороскоп на Новый год Быка 2021 по знакам зодиака для женщин и мужчин

Символом Нового 2021 года, по восточному гороскопу, станет Белый Металлический Бык – он начнет править с 12 февраля

Скоро Новый 2021 год – каждый год по восточному гороскопу имеет своего покровителя.

Заручившись его благосклонностью, можно надеяться на благополучие и удачу в течение двенадцати месяцев.

На пороге Нового года заглянуть в будущее хоть одним глазком хотят все, а узнать, какие "сюрпризы" грядущий год нам готовит, помогают астрологи, составляя гороскопы, как общие, так и по знакам зодиака для женщин и мужчин в отдельности.

Год Быка в целом будет успешным для всех знаков Зодиака, но добиться успеха в намеченных целях можно будет только усердно работая, проявив терпение и выносливость. А теперь подробнее.

Общий гороскоп

Бык – трудолюбив и последователен, поэтому в 2021-м финансовое благополучие ожидает знаки Зодиака, которые будут неустанно трудиться и идти упорно к своей цели.

Бык очень эмоционален и резко реагирует на происходящее, поэтому гороскоп советует достигать цели уравновешенно и спокойно, без излишних эмоций, чтобы не спугнуть удачу.

Но для сохранения продуктивности и работоспособности следует научиться балансировать между трудом и отдыхом. В Новый год Быка нужно внимательнее отнестись к своему здоровью и, чтобы избежать негативных проявлений, следует не только отдыхать, но правильно питаться и подольше спать.

Свободные люди всех знаков зодиака в Новый год Быка встретят свою судьбу, а семейные смогут улучшить отношения со вторыми половинками, а также решить давно волнующие вопросы.

Семья для Быка - на первом месте, а значит в семейном плане ожидается покой и умиротворение. Хорошим Новый год считается также для рождения ребенка. А теперь предлагаем гороскоп на Новый 2020 год Быка по всем знакам зодиака для мужчин и женщин.

Овен

Белый Металлический Бык любит упрямцев, настойчиво идущих к своей цели, поэтому первый знак зодиака будет им обласкан особо. Гороскоп обещает Овнам удачу почти во всех делах, но спокойным и беззаботным год быть не обещает.

Новый год Быка благоприятен для перехода на новую работу, начала новых проектов и творческих удач. Особенно успешными для карьерного роста и налаживания бизнеса станут январь и февраль. С наступлением весны рожденных под этим знаком зодиака ожидают позитивные изменения и на личном фронте. Возможны также интересные путешествия и неожиданные приятные приключения.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Во второй половине Нового года гороскоп рекомендует этому знаку зодиака больше внимания уделить семье и близким - им потребуется ваша поддержка внимание и покровительство.

А вот в финансовой сфере он не очень благоприятен – Овны будут вынуждены экономить на всем, но со второй половины года материальное положение значительно улучшится. Ближе к концу 2021-го Овен должен посвятить время своему здоровью и остерегаться чрезмерных эмоциональных нагрузок.

Мужчинам-овнам Бык поможет в решении рабочих вопросов и проблем. Тем, кто занимается собственным бизнесом, гороскоп сулит большую прибыль, которую они смогут получить ближе к концу 2021-го.

А женщины-Овны смогут, наконец, выбрать достойного партнера, подходящего им и по характеру, и по гороскопу.

Телец

Рожденным под вторым знаком зодиака удача будет сопутствовать все 12 месяцев. Самым удачным периодом во всех начинаниях и предприятиях для мужчин и женщин Тельцов по гороскопу станет период с марта по июнь.

Тельцам-бизнесменам гороскоп рекомендует первые шесть месяцев упорно работать и смело испытывать судьбу. А середина года станет для рожденных под этим знаком зодиака настоящим подарком - им будет везти практически во всех сферах жизни.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

К концу осени вновь стоит уйти с головой в работу и решать бытовые вопросы. Слабым местом большинства Тельцов являются органы слуха и хронические заболевания горла. С приходом осени у рожденных под сим знаком зодиака возможно обострение простудных заболеваний.

Тельцу Новый год Быка подарит множество невероятных романтических приключений, а также поможет улучшить материальное положение.

Начало года порадует многих премиями и хорошей прибавкой к зарплате. Постарайтесь не потратить их на пустяки, а лучше отложите на лето, чтобы как следует отдохнуть и насладиться жизнью в долгожданном отпуске.

Гороскоп также советует потратить деньги в Новый год Быка на ремонт, обустройство дачи или покупку важных бытовых приборов. Женщинам-Тельцам, излучающим в Новом году энергию и оптимизм, гороскоп советует не растратить свой жизненный потенциал на случайных людей, а подарить его самым близким людям.

Близнецы

Гороскоп настоятельно рекомендует рожденным под третьим знаком зодиака работать с начала года, засучив рукава, чтобы уже летом насладиться отдыхом и новыми интересными знакомствами.

Удача ждет Близнецов и в финансовом плане, если в первой декаде Нового года Быка они не будут лениться. Для этого придется набраться терпения и приложить все силы к работе. Их усилия окупятся - награда Фортуны не заставит себя ждать и уже в мае Близнецы смогут приобрести долгожданную вещь, о которой давно мечтали.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

В октябре Близнецы должны озаботиться проблемами близких людей - постарайтесь помочь в непростых ситуациях или хотя бы внимательно выслушать, но ни в коем случае не бросайте их на произвол судьбы.

В последние два месяца года Быка гороскоп рекомендует мужчинам и женщинам, рожденным под третьим знаком зодиака, позаботиться о себе и, в первую очередь, о собственном здоровье.

Близнецы ветрены и непостоянны, гороскоп постоянно предупреждает их о том, что такая черта характера может привести к непредсказуемым последствиям. Однако уже в Новом году как мужчины, так и женщины, рожденные под этим знаком зодиака, смогут, наконец, обрести настоящего друга и надолго успокоиться.

Люди под знаком зодиака Близнецы часто работают, не жалея себя, забывая о том, что нужно как следует отдыхать, поэтому они не должны перегружать себя сверх меры и тщательно следить за режимом питания.

Рак

Настойчивый, трудолюбивый и верный Рак по нраву хозяину Нового года, поэтому сможет привнести как в свою жизнь, так и в жизнь своей семьи, друзей и близких множество приятных подарков судьбы и отличных впечатлений.

Для людей, рожденных под четвертым знаком зодиака, Новый год Быка почти во всех сферах жизни пройдет спокойно и благоприятно, однако гороскоп рекомендует обратить внимание на состояние финансов и здоровье. Самыми удачными для Раков станут зимние и осенние месяцы, а наиболее напряженным – апрель-май.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Целеустремленность и высокая работоспособность женщин, рожденных под этим знаком зодиака, поможет быстро подняться на самый верх карьерной лестницы. Упорные и трудолюбивые Раки получат существенную прибыль и сделают ценное приобретение.

Вот здоровье как у женщин, так и мужчин этого знака в Новый год Быка нуждается в более пристальном внимании, и чтобы болезни не переросли в хронические, нужно вовремя обратиться к врачу.

А чтобы избежать проблем, связанных с лишним весом и с желудочно-кишечным трактом, нужно правильно питаться, не злоупотреблять алкоголем и хотя бы иногда заниматься спортом.

Лев

Рожденных под знаком Львов, как женщин, так и мужчин, ожидают головокружительный карьерный рост или прибавка к заработной плате. Львам гороскоп настоятельно рекомендует бросить все силы для заработка в первые три месяца года. Ведь именно от того, как плодотворно вы поработаете в это время, зависит ваше материальное благополучие практически до конца года.

Начиная с апреля и до конца августа появится возможность расслабиться и оглянуться по сторонам. Возможно, придется сменить работу или даже место жительства, но не надо пугаться – все изменения для этого знака зодиака в Новый год Быка будут только положительные.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

В осенний период люди под этим знаком зодиака станут подводить итоги и строить планы на будущее. Хорошее время, чтобы как можно чаще проводить его с семьей и близкими людьми. У одиноких Львов возможны крупные изменения на любовном фронте - человек, который вам давно нравится, наконец, откликнется на ваш зов.

Львы традиционно подвержены заболеваниям горла, простудам и гриппу, но при правильной профилактике и заботе этот знак зодиака с успехом пройдет рискованный для его здоровья период.

Дева

Для Дев год Быка обещает быть весьма удачным - этот знак зодиака сможет без особых усилий избавиться от множества проблем. Гороскоп советует Девам в Новый год Быка сосредоточится на самообразовании и карьере, которые в будущем позволят достичь высоких результатов в профессиональной деятельности. Отзывчивые и дружелюбные Девы обзаведутся полезными и нужными знакомствами.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Семейные представители этого знака зодиака смогут наслаждаться взаимопониманием со второй половиной. Крупных скандалов и конфликтов в Новый год не предвидится, расставания и разводы также практически исключены. А многие бездетные пары, наконец, ждут пополнение семейства.

Одиноких Дев, как мужчин, так и женщин, ожидает взаимная любовь, благодаря чему их жизнь наполнится счастьем и радостью.

Здоровью этого знака Зодиака угрожают перенапряжение и переутомление, поэтому им следует воздержаться от ночной работы и находить время для отдыха. Занятия спортом помогут укрепить здоровье и прибавит бодрости.

Весы

Для рожденных под знаком Весов год Быка станет одним из самых удачных. У представителей этого знака зодиака предвидится всплеск творческих способностей, который очень эффективно отразится на работе и личной жизни. Их ожидает повышение по службе и зарплаты. Можно смело браться за развитие новых проектов: бизнес, начатый в этом году, вероятней всего, принесет прибыль.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Новый год Быка обещает стать для Весов, благодаря их упорству и трудолюбию, стабильным периодом - у этого знака зодиака появится возможность значительно улучшить материальное положение. Главное, они должны научиться быстро принимать решения, долгое обдумывание и сомнения могут лишить удачи в делах.

Гороскоп рекомендует обдуманно относиться к крупным покупкам. Возможно, в летнее время представители знака приобретут что-то дорогостоящее, но не нужное. В итоге придется пожалеть.

В сфере любви этот знак зодиака ожидает чрезвычайно разнообразный и противоречивый год. Отношения с партнером противоречивы - от любви и нежности до холодности и громких ссор. Одинокие Весы, как мужчины, так и женщины, переживут несколько бурных романов.

Скорпион

Властным, амбициозным и трудолюбивым представителям этого знака зодиака в 2021-м противопоказано физическое и психологическое перенапряжение.

Добиться финансового благополучия, карьерного роста и стабильности во всех сферах жизни Скорпионы смогут, обеспечив баланс между многочасовой работой и полноценным отдыхом.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

На работе и в бизнесе все будет складываться удачно, если Скорпион не будет совершать необдуманных поступков. В сфере личных отношений год обещает быть насыщенным и даже непредсказуемым. В Новый год Быка возможно даже восстановить прошлые отношения.

Женщины-Скорпионы почти весь год проживут спокойно, все возникающие жизненные проблемы будут решаться с легкостью. Семейные будут находить время и силы, как на семью, так и на работу.

Главное – немного придерживать свой пыл, чтобы избежать ссор в семье. Женщинам следует уделить больше внимания своей внешности - заняться фитнесом, следить за питанием и обновить гардероб. Всем известно, что женщина чувствует себя уверенно, когда безупречно выглядит.

Мужчины-Скорпионы будут преуспевать в бизнесе, в работе и в личной жизни, одним словом будут на высоте. Романы, начатые зимой, будут кратковременными. Настоящую любовь одинокие мужчины и женщины, рожденные под этим знаком зодиака, встретят летом и вскоре оформят брак, который обещает быть счастливым.

Стрелец

Для этого знака зодиака Новый год Быка обещает стать интересным и насыщенным. Уже в начале года их ждут перемены, как плохие, так и хорошие, но жизнерадостный Стрелец в силах поменять любую ситуацию в свою пользу.

В первом полугодии этот знак зодиака ожидают проблемы на работе, некоторые даже решатся сменить работу, и это будет правильным выбором. Стрельцам будет сопутствовать удача и в бизнесе, но это касается тех, кто уже имеет свое дело. А вот открывать новый бизнес гороскоп не советует, шансы на успех не так велики.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

В финансовом плане все будет стабильно, без денег сидеть не придется. Правда, повышение дохода ожидается только у тех, кто имеет свой бизнес.

Во втором полугодии могут возникнуть проблемы со здоровьем. Необходимо предостерегаться переохлаждения - обычная простуда может перерасти в воспаление легких.

В год Быка Стрельцов ждут положительные перемены в личной жизни - одинокие женщины и мужчины, рожденные под этим знаком зодиака, обязательно встретят спутника своей жизни. А вот давать шанс бывшей пассии, появившейся на горизонте из прошлого, гороскоп не советует.

Семейная жизнь будет протекать спокойно и гармонично - в парах будет царить доверие и взаимопонимание. Супруги сблизятся еще больше, решая общие проблемы и заботясь о детях. Стрельцы будут много внимания уделять семье, проявлять уважение к старшим родственникам. Мечты бездетных пар смогут исполниться, что безмерно осчастливит этот знак зодиака.

Козерог

Год Быка для Козерогов будет не простым, но продуктивным и успешным в профессиональной деятельности. У этого знака зодиака в Новый год Быка появится возможность подняться по служебной лестнице и улучшить свое финансовое благополучие. Главное не упустить этот шанс.

Правда агрессивность и резкость может привести к ссорам с друзьями, родными и даже коллегами, если не научитесь вести себя сдержанней.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

В плане здоровья серьезных проблем не предвидится. Главное воздержаться от курения и спиртного и вести здоровый образ жизни. Многие представители этого знака зодиака начнут правильно питаться и заниматься спортом, что поможет поддержать самочувствие на высоком уровне. Да и внешне Козероги начнут выглядеть еще лучше.

Но с сентября физические и эмоциональные перегрузки могут создать некоторые проблемы, поэтому нужно находить время для отдыха и расслабления. Гороскоп не советует Козерогам в Новый год Быка давать в долг и брать кредит в банке.

В личной жизни у Козерогов, по гороскопу, относительно благополучно. Одинокие представители этого знака зодиака, как мужчины, так и женщины, встретят свою судьбу к концу года, а у семейных, после небольших ссор, в доме воцарится мир и покой.

Водолей

Периодом открытий и изменений обещает стать Новый год Быка для Водолеев – несказанно будет везти как женщинам, так и мужчинам, рожденным под этим знаком зодиака.

Гороскоп советует Водолеям начинать воплощение своих замыслов и идей в жизнь уже в начале года. При умелых действиях представители этого знака зодиака уже весной получат новую высокооплачиваемую должность - успешная карьера будет складываться благодаря поддержке родных людей, с которыми ожидаются гармоничные отношения.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Водолеи в Новом 2021 году могут открыть свое дело – удача им будет сопутствовать. Год Быка предоставит Водолеям возможность увеличить свое материальное благосостояние. Гороскоп советует не разбрасываться деньгами направо и налево – в конце года деньги очень пригодятся для покупки чего-то крупного или лечения близких.

Серьезных проблем со здоровьем у Водолеев не ожидается – им угрожает лишь переутомление, которое может наступить в самые неподходящие моменты. Поэтому им стоит правильно распределять свое время, не забывая о досуге и отдыхе.

В год Быка личная жизнь Водолеев будет весьма яркой и насыщенной. Их ожидают любовные приключения и соблазны, поэтому гороскоп советует семейным представителям этого знака остерегаться любовных интрижек, если хотят сохранить семью.

Одинокие Водолеи встретят свою судьбу летом - отношения будут яркими и страстными, а самое главное – длительными.

Рыбы

Первое полугодие отлично подходит для продвижения Рыб по служебной лестнице. В этот период не останутся незамеченными трудолюбие и усердие рожденных, под этим знаком зодиака - руководство оценит профессионализм своего сотрудника и вознаградит. Владельцы бизнеса смогут расширить свое дело, появится возможность заключить несколько выгодных контрактов.

Возможны некоторые трудности в общении с близкими людьми, с коллегами. Гороскоп советует представителям этого знака зодиака перестать раздражаться и злиться по каждому поводу. Это поможет наладить гармоничные отношения с окружающими людьми.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Проблем со здоровьем Рыбы смогут избежать, если будут заниматься спортом и правильно питаться. Все это оказывает положительное воздействие на организм и на самочувствие в целом.

В материальном плане год Быка у Рыб будет складываться более-менее удачно.

Мужчины-рыбы, приложив минимум усилий, смогут получить все, что желали, - Бык будет поддерживать их во всех начинаниях. Благодаря предприимчивости и профессиональной хватке бизнес пойдет в гору, а выгодные контракты значительно улучшат финансовое состояние, несмотря на кризис.

Судьбоносным год, по гороскопу, может стать для одиноких мужчин и женщин, рожденных под знаком Рыб, - осенью они встретят свою вторую половину и больше никогда с ней не расстанутся.

А женщины, у которых уже есть жених, наконец, дождутся предложения руки и сердца от любимого. И, возможно, уже в этом году подарят ему наследника.

Полномочия хозяина года Металлический Бык сдаст 1 февраля 2022 года Водяному Тигру.

Материал подготовлен на основе открытых источников