Лечение от COVID дома: какие фатальные ошибки допускают больные?

Какие препараты нам вредят, а какие абсолютно неэффективны, и когда не стоит уповать на антибиотики, а бежать к врачу, рассказал известный врач Александр Мясников

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Какие фатальные ошибки допускают пациенты при лечении от COVID-19 дома? На этот вопрос ответил известный российский врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам медика, их "море". "И они не только от незнания, потому что сейчас мы многое знаем, а ошибки продолжаем делать", – сказал врач в беседе с телеканалом "Царьград", отметив, что протоколы лечения постоянно обновляются.

Так, Мясников привел в пример использование гидроксихлорокина и азитромицина – они, как отметил врач, оказались неэффективными. Пустышками, по словам Мясникова, являются и противовирусные и иммуномодулирующие вещества. Он также подчеркнул, что сейчас всю надежду возлагают на вакцинацию.

Не менее роковой ошибкой является использование при лечении COVID-19 доксиметазона, а также прием кроверазжижающих препаратов и гормонов – их нужно использовать только при лечении в больнице, а во время лечения дома они могут только навредить человеку.

"Самая фатальная ошибка, что мы не понимаем, что это две болезни", – заявил Мясников.

Одна из них – ковид, коронавирусное ОРЗ, как отметил он. Вторая болезнь – коронавирусная пневмония. Врач призвал не лечить ОРЗ как пневмонию, иначе прогнозы человека резко ухудшаются, а побочные явления такого лечения могут быть "просто ужасающими". "Пневмонию, тяжелую, в госпиталях – это другое дело", – пояснил Мясников.

При лечении коронавируса дома врачи также советуют чаще лежать на животе, много пить, а когда состояние ухудшается не принимать огромные дозы антибиотиков и не оттягивать момент госпитализации.