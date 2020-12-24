"Рождественский" локдаун: в Италии вступили в силу ковид-ограничения

За последние сутки в стране число выявленных случаев инфицирования достигло 14,5 тысячи, но, по мнению экспертов, эпидемическая ситуация на Апеннинах постепенно улучшается

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Итальянцы встретят Рождество с временным ужесточением мер против распространения пандемии COVID-19 – ограничения продлятся до 6 января, пишет РИА Новости.

В стране в этот двухнедельный период вводятся ограничения на свободное передвижение между регионами, отдельными городами и даже внутри собственного населенного пункта. Исключения – поездки по работе, возвращение жителей домой, а также крайние обстоятельства и состояние здоровья.

При этом в сравнении с весенним локдауном итальянцам разрешено посещать друзей, даже живущих в соседнем городе: для этого можно выходить только вдвоем (не считая детей до 14 лет), а подобные поездки следует совершать только один раз в день. Кроме того, в этот раз возможны пробежки в одиночку, выгул собаки и походы за покупкой продуктов.

В стране по-прежнему действует обязательное ношение масок на открытом воздухе и комендантский час с 10 вечера до 5 утра. Ранее в ночь на первое января его продлили до 7 утра.

Отмечается, что самые суровые ограничения будут действовать десять дней: с 24 по 27 декабря, 31 декабря и 1, 2, 3, 5 и 6 января. Согласно правилам так называемой "красной" зоны, в стране будут закрыты магазины, за исключением точек продажи товаров и услуг первой необходимости. В их число прежде всего вошли супермаркеты и продуктовые магазины, аптеки, табачные лавки, газетные киоски, а также парикмахерские и прачечные.

В остальные дни предусмотрено частичное ослабление мер – на территории Италии будут действовать правила "оранжевой" зоны, что позволит открыться обычным магазинам, а гражданам беспрепятственно перемещаться в пределах собственного города. Бары и рестораны при этом в обоих случаях смогут работать с доставкой на дом и навынос, и то только до 10 вечера.

Между тем, последний правительственный декрет не содержит запретов относительно празднования Рождества дома и больших застолий с друзьями и родственникам. Власти лишь рекомендуют проводить праздники в узком кругу с семьи, принимая максимум двух гостей за раз.

По статистке на 24 декабря, общее число случаев заболевания новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 1 миллион 991 тысячу, свыше 1 миллиона 322 тысяч больных выздоровели. Вирус унес жизни 70 395 человек.

За последние 24 часа в стране число выявленных случаев инфицирования достигло 14,5 тысячи, скончались 553 больных. По мнению медицинских экспертов, эпидемическая ситуация в Италии постепенно улучшается.