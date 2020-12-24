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Клетка коронавируса под микроскопом

Первую смерть от COVID-19 зарегистрировали в Эритрее

© photo: AFP 2020 / HANDOUT
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1623)
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Первым скончавшимся из-за коронавируса стал 50-летний мужчина. Всего в стране зафиксировано 877 случаев заражения коронавирусом

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. За время пандемии смерть от коронавируса нового типа зарегистрирована в Эритрее, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство информации страны.

Антарктида
© photo: Sputnik / Chistyakov
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Как отмечают в ведомстве, об одном случае смерти в стране от COVID-19, ранее власти не сообщали о летальных исходах. Другие подробности пока не приводятся.

Всего в стране зафиксировано 877 случаев заражения коронавирусом, 599 человек выздоровели.

Как передает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство здравоохранения Эритреи, первым скончавшимся из-за коронавируса стал 50-летний мужчина. Отмечается, что он был госпитализирован и лечился в местной больнице.

Эритрея – государство в Восточной Африке на побережье Красного моря. Столица и крупнейший город – Асмэра. Граничит с Суданом на западе, Эфиопией на юге и Джибути на востоке. Эритрея является многонациональной страной с населением примерно в шесть миллионов человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1623)


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