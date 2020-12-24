Первую смерть от COVID-19 зарегистрировали в Эритрее

Первым скончавшимся из-за коронавируса стал 50-летний мужчина. Всего в стране зафиксировано 877 случаев заражения коронавирусом

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. За время пандемии смерть от коронавируса нового типа зарегистрирована в Эритрее, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство информации страны.

Как отмечают в ведомстве, об одном случае смерти в стране от COVID-19, ранее власти не сообщали о летальных исходах. Другие подробности пока не приводятся.

Всего в стране зафиксировано 877 случаев заражения коронавирусом, 599 человек выздоровели.

Как передает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство здравоохранения Эритреи, первым скончавшимся из-за коронавируса стал 50-летний мужчина. Отмечается, что он был госпитализирован и лечился в местной больнице.

Эритрея – государство в Восточной Африке на побережье Красного моря. Столица и крупнейший город – Асмэра. Граничит с Суданом на западе, Эфиопией на юге и Джибути на востоке. Эритрея является многонациональной страной с населением примерно в шесть миллионов человек.