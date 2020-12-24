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Пандемия коронавируса COVID - 19. ПЦР тестирование жителей в Италии

Число выявленных в Италии случаев коронавируса превысило два миллиона

© AP Photo / Antonio Calanni
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1626)
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В общей сложности, с начала эпидемии в Италии было зафиксировано 2 009 317 подтвержденных случаев COVID-19, из них активные – 593 632

ТБИЛИСИ, 24 дек - Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Италии превысило два миллиона, сообщает министерство здравоохранения.

Пандемия коронавируса COVID - 19 ПЦР тестирование жителей на севере Италии
© AP Photo / Antonio Calanni
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По данным Минздрава, за последние 24 часа медики в Италии выявили 18 040 случаев инфицирования COVID-19. В общей сложности, с начала эпидемии в Италии было зафиксировано 2 009 317 подтвержденных случаев COVID-19, из них активные – 593 632.

За последние сутки скончались 505 пациентов с коронавирусом, всего с начала эпидемии умерли 70 900 человек. Всего излечились 1 344 785 заболевших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1626)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Италия


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