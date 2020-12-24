Число выявленных в Италии случаев коронавируса превысило два миллиона

В общей сложности, с начала эпидемии в Италии было зафиксировано 2 009 317 подтвержденных случаев COVID-19, из них активные – 593 632

ТБИЛИСИ, 24 дек - Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Италии превысило два миллиона, сообщает министерство здравоохранения.

По данным Минздрава, за последние 24 часа медики в Италии выявили 18 040 случаев инфицирования COVID-19. В общей сложности, с начала эпидемии в Италии было зафиксировано 2 009 317 подтвержденных случаев COVID-19, из них активные – 593 632.

За последние сутки скончались 505 пациентов с коронавирусом, всего с начала эпидемии умерли 70 900 человек. Всего излечились 1 344 785 заболевших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.